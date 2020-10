Bollettino coronavirus Campania, dati 3 ottobre/ +392 casi, è la regione più infetta

E’ atteso anche per oggi, come di consueto dopo le ore 17:00, il nuovo bollettino coronavirus della Campania, l’elenco contenente i dati dei nuovi infetti, i guariti, i ricoverati, e via discorrendo. La regione governata da De Luca è sotto la lente di ingrandimento negli ultimi giorni visto l’incremento di casi costanti. Ieri è stata quella con più casi in assoluto, ben 392 nuovi positivi, come segnalato dal bollettino coronavirus Campania del 2 ottobre. In totale sono stati processati 8.482 tamponi (computo aggiornato a 612.784 da inizio emergenza), con i contagi da quando è scoppiata l’epidemia (lo scorso 21 febbraio), saliti a quota 13.524. 42 le persone che sono guariti nelle precedenti 24 ore (complessivamente 6.315), e si è registrato anche un decesso, per un totale di vittime da covid pari a 464. “Abbiamo registrato numeri elevati in particolare nell’ultima settimana – le parole di De Luca in una diretta via Facebook di ieri, venerdì 2 ottobre – ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici, non hanno cioè alcun problema né di respirazione o tosse e febbre, e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, PREOCCUPA IL COTUGNO

“Il dato di oggi – ha aggiunto e concluso il governatore De Luca analizzando il bollettino coronavirus Campania di ieri – presenta numeri elevati ma, ad oggi, una carica virale, un’aggressività del Covid molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma ad oggi il dato è questo”. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il bollettino coronavirus Campania del 2 ottobre ci segnalava 39 ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi regionali (dato in crescita di 1), per un totale di 439 pazienti se si prendono in considerazione anche quelli negli altri reparti (+1). 6.267 sono invece le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi in Campania sono 6.745. La situazione ospedaliera non è allarmante, ma c’è il rischio che lo diventi se il trend in salita dovesse proseguire a lungo, soprattutto nei confronti dei pazienti non covid: “L’ospedale sta subendo una pressione altissima sulle degenze ordinarie – ha spiegato a Repubblica uno specialista del polo infettivologico riferendosi al Cotugno di Napoli – 80 letti tutti pieni. Cerchiamo di non sbancare le Terapie subintensive, trasferendo in tempi rapidi i pazienti che migliorano nei reparti ordinari per garantire un turn-over in grado di assistere ognuno nel luogo idoneo alle sue condizioni. Soprattutto la sera, si registra un sovraffollamento in pronto soccorso difficile da gestire perché approdano soggetti che, proprio in vista della notte, temendo di peggiorare, si rivolgono a noi. E quindi aumenta la richiesta di posti letto per il Cotugno che, adesso, sta per trasformarsi di nuovo in “tutto Covid”. Ma ormai è in sold-out”.



