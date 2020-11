Bollettino coronavirus Campania, dati 4 novembre/ 48.770 casi attivi in regione

Il bollettino coronavirus Campania resta senza dubbio uno dei più attesi della giornata, in quanto la regione governata da De Luca è ormai da un mese a questa parte la seconda con più contagi dietro solamente alla Lombardia. Il nuovo bollettino coronavirus Campania con gli ultimi aggiornamenti su contagi, guariti, situazione ospedaliera e vittime, è atteso dopo le ore 17:00 di questa sera, nel frattempo, andiamo a dare una ripassata ai numeri di ieri. Sono stati 2.971 (101 sintomatici e 2.870 asintomatici), i nuovi casi registrati in regione martedì 3 novembre, alla luce dei 13.801 tamponi analizzati. Le vittime, invece, sono state 24, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 724. Situazione pressochè stabile negli ospedali dove i ricoverati in totale sono 1.657, di cui 171 nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi regionali. Al momento vi sono 48.770 persone con il covid in Campania, seconda regione per casi attivi dopo la Lombardia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, BONUS DA 1000 EURO PER GUIDE TURISTICHE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, ieri il governatore Vincenzo De Luca è uscito allo scoperto attraverso la sua pagina Facebook, per spiegare nel dettaglio quante sono state le domande presentate dalle guide turistiche per ottenere il bonus da 1000 euro, dopo le chiusure degli ultimi mesi: “Sono state 721 le domande presentate da accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche in possesso della prescritta abilitazione professionale, che hanno partecipato allo specifico bando emesso della Regione Campania – ha spiegato De Luca sulla propria pagina social – Continua l’impegno a favore di categorie colpite dalla crisi dovuta all’epidemia da Covid-19. Uno sforzo ulteriore che si concretizza grazie al Piano socio-economico messo in campo anche per le imprese del comparto turistico. Il bando che prevede la concessione un bonus di mille euro a fondo perduto, si è concluso ieri, 2 novembre“. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 3 NOVEMBRE





