Bollettino coronavirus Campania, dati 5 ottobre/ 412 infetti “98% è asintomatico”

E’ atteso quasi con apprensione il nuovo bollettino coronavirus Campania. Attorno alle ore 17:00 di questa sera, lunedì 5 ottobre, scopriremo gli ultimi dati in merito a nuovi contagi e vittime, ma come da copione, essendo il primo giorno della settimana, è probabile che i numeri siano in flessione, visto che nel weekend si eseguono e si processano meno tamponi. Fatto sta che la regione governata da De Luca resta allo stato attuale quella più infetta d’Italia, e lo confermano i numeri contenenti nel bollettino coronavirus Campania di ieri. 412 i nuovi infetti, a fronte di 7.250 tamponi, per un totale di 14.337 persone contagiate dallo scorso 21 febbraio. 103 invece i nuovi guariti (totale di 6.418), mentre fortunatamente non si sono verificate nuove vittime, rimaste quindi ferme al totale di 465 dall’inizio dell’emergenza. Il governatore De Luca ha commentato gli ultimi dati con tali parole: “Abbiamo registrato numeri elevati – le parole in diretta Facebook – in particolare nell’ultima settimana, ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici, non hanno cioè alcun problema né di respirazione o tosse e febbre, e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “COVID MENO AGGRESSIVO RISPETTO A MESI FA”

E ancora, commentando il bollettino coronavirus Campania di ieri: “Il dato di oggi presenta numeri elevati ma, ad oggi, una carica virale, un’aggressività del Covid molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma ad oggi il dato è questo”. Il governatore ha incontrato nella giornata di ieri il capo della Polizia e il ministro dell’interno, come riferito dai colleghi di Fanpage, per chiedere maggiori controlli su chi non indossa la mascherina a Napoli: ricordiamo che in tutta la regione è obbligatorio indossarla. Intanto, rimanendo in casa Campania, ieri il Napoli calcio non è partito per Torino per sfidare la Juventus, e i bianconeri hanno vinto a tavolino. Si preannuncia una battaglia legale: gli azzurri dicono di aver rispettato il regolamento l’Asl, mentre la Lega di Serie A la pensa diversamente. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

