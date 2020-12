Bollettino coronavirus Campania, dati 7 dicembre/ Rapporto test-positivi all’8%

E’ atteso in serata il nuovo bollettino coronavirus della Campania, quello di oggi, lunedì 7 dicembre, comunicato dopo le ore 17:00. La Protezione Civile renderà pubblici tutti i nuovi dati su contagi, guariti, vittime e dimessi, sperando che i numeri positivi degli ultimi tempi vengano confermati anche nelle prossime ore. In attesa degli aggiornamenti, andiamo a rivedere brevemente il bollettino di ieri, quando i casi sono stati 1.552 (159 sintomatici e 1.393 asintomatici), a fronte di 19.313 tamponi analizzati. Non si placano le vittime, ieri altre 32 (6 riferite alle precedenti 48 ore, mentre le altre 26 riguardano altri giorni ma comunicati solo ieri), mentre la percentuale fra tamponi processati e positivi scoperti è al momento pari all’8.03%. Dallo scorso 21 febbraio, da quando cioè è iniziata l’emergenza, sono stati 165.293 i casi di covid-19 scoperti in regione su 1.696.550 di tamponi complessivamente analizzati. Bene il numero dei guariti, ieri 1.638, mentre la situazione ospedaliera racconta di 155 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto ai dati di sabato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: AZZOLINA VS DE LUCA

Calano anche i posti letto occupati nei reparti di degenza ordinaria, totale 1.916 (-5). In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, non si placano le polemiche nei confronti del governatore Vincenzo De Luca. A puntare il dito contro lo stesso è stata la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, che ospite presso il programma di La7, l’Aria di domenica, ha specificato sul tema scuola: «La scuola in Campania dovrebbe essere aperta, secondo le direttive del governo. I bambini della Campania hanno fatto solo 15 giorni di scuola ad ottobre. Io parlo con tutti gli amministratori locali – ha aggiunto e concluso la ministra – con il presidente De Luca non ci sono riuscita a parlare, c’ho provato ma non ci sono riuscita. Penso che in questo momento c’è la necessità della massima collaborazione istituzionale».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 6 DICEMBRE





