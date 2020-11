Bollettino coronavirus Campania, dati 7 novembre/ +4.508 casi, altro record

Sta per giungere l’attesa ora della comunicazione del nuovo bollettino coronavirus Campania, il report, in questo caso di oggi sabato 7 novembre, in cui vengono aggiornati tutti i dati relativi all’epidemia di covid in regione, a cominciare dai nuovi contagi e della situazione ospedaliera. Quello di oggi sarà di fatto il primo bollettino coronavirus Campania da quando è entrata in vigore la divisione a fasce dell’Italia, anche se, per avere i primi riscontri positivi, bisognerà attendere almeno 7/10 giorni. Nel frattempo diamo una ripassata ai numeri di ieri, che raccontano, purtroppo, di un nuovo record giornaliero, ben 4.508 nuovi contagi scoperti in 24 ore (seconda volta negli ultimi giorni che la regione viaggia sopra i 4.000 casi di covid). Di questi, quasi un quarto sono stati scoperti nella sola città di Napoli, precisamente 1.046, con tutte le altre cittadine distaccate notevolmente (la seconda è Giugliano con 116 infetti). Per quanto riguarda le vittime, invece, ieri sono state 40 (contro i 17 del giorno prima), per un totale di decessi dal 21 febbraio pari a 796

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA SCONTENTO DEL NUOVO DPCM

Prima dell’emissione del bollettino coronavirus Campania di ieri, il governatore De Luca aveva preso parte alla consueta diretta su Facebook del venerdì sera, e in quell’occasione era tornato ad attaccare il governo e il nuovo Dpcm entrato ufficialmente in vigore nella giornata di ieri: “Dobbiamo intervenire prima che il contagio diventi incontrollabile. Prima che il problema scoppi o è inutile. Sulla base di questa linea abbiano fatto una serie di cose, chiusura scuole, controllo per chi veniva dall’estero, chiuso mobilità fra province. Abbiamo fatto una scelta per salvarci e andremo avanti su questa linea. Il governo ha deciso altro, è una linea che non va bene, non è efficace. Era meglio la chiusura di un mese di tutto. Anche la didattica in presenza – ha concluso – andava bloccata prima nelle scuole”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania del 6 novembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 6 NOVEMBRE





