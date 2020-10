Bollettino coronavirus Campania/ Dati 7 ottobre: “Rapporto positivi-test è alto”

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, mercoledì 7 ottobre. Come vi abbiamo riportato, ieri è stato registrato un aumento di casi positivi: martedì sono stati 5.064 i tamponi processati, che hanno individuato 395 contagiati. Il totale di infettati in Regione è di 15.163 persone. Purtroppo, sono stati rilevati altri 2 morti: bilancio totale di 468 vittime dall’inizio dell’epidemia. Infine, +125 guariti per un totale di 6.718.

Ieri è arrivata l’importante precisazione dell’Unità di crisi di Regione Campania per quanto riguarda le terapie intensive: nessun allarme, ancora disponibili 92 posti, oltre ai 47 già occupati. Per quanto riguarda i posti letto di degenza, ne sono disponibile 555, mentre quelli occupati sono 460. «Come programmato nelle settimane precedenti, si completa pienamente entro le prossime 48 ore la »Fase C« che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva. Entro 48 ore tutto questo sarà operativo. È evidente che si lavora in maniera progressiva, in relazione alla crescita dei contagi. Sarebbe del tutto irragionevole realizzare centinaia di posti letto, riducendo altri servizi, in assenza di domanda», si legge in una nota della Regione Campania.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Campania di oggi, bisogna registrare l’allarme lanciato dagli esperti. Il virologo Arnaldo Caruso ha spiegato che non è possibile escludere un lockdown in Campania, la regione più colpita del Sud in questo momento. Ma non solo. Il dottor Paolo Spada ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ha spiegato che il rapporto tra positivi e persone testa supera il 7%, molto alto rispetto ai dati ’normali’. Per Spada questo «è un segnale di sofferenza dei sistemi territoriali di tracciamento: più è alto questo indice, più è bassa la possibilità di allargare il cerchio dei contatti attorno al positivo, perché evidentemente la capacità di erogare e refertare il test in tempi utili è limitata». Un altro dato da non sottovalutare è quello dei tamponi processati, “solo” 5 mila al giorno: «Esiste un rapporto corretto tra positivi e persone testate, se i positivi aumentano deve aumentare anche il numero di tamponi. In questo momento no, il numero non è sufficiente».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: DATI 6 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA