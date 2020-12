Bollettino coronavirus Campania, dati 8 dicembre/ Ricoveri sotto i 2.000 dopo tempo

Anche oggi, 8 dicembre 2020, verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus della Campania contenente tutti gli ultimi dati in merito a nuovi casi, guariti, vittime e situazione ospedaliera. Nell’attesa delle novità odierne, andiamo a rileggere velocemente il bollettino coronavirus Campania di ieri, quando i nuovi contagi comunicati sono stati 1.060 su 12.330 tamponi processati, contro i 1.552 di domenica ma a fronte di 19.313 tamponi analizzati. Bene il dato dei decessi, ieri “solamente” 32, ma il totale ha superato i duemila morti da inizio pandemia. Continua ad essere elevato il numero relativo ai guariti, 1.969 in 24 ore, e per la prima volta dopo tempo sono calati sotto i 2.000 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, allo stato attuale 1.840 (-76 rispetto a domenica, non scendevano sotto i 2000 da tempo), con l’aggiunta di 137 (-18) posti letto occupati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare troviamo al momento 98.318 infetti (-854), infine gli attualmente positivi, ad oggi 100.295, 948 in meno rispetto a domenica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, INFERMIERI CARDARELLI VS DE LUCA

Intanto è scoppiata nuovamente la polemica nei confronti del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Questa volta è stato il sindacato degli infermieri dell’ospedale Cardarelli di Napoli a tirare in ballo il presidente campano, nelle parole di Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, interpellato da Fanpage in data 7 dicembre. Dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale medico, De Palma ha denunciato: “Pretendiamo la presenza dell’esercito all’ingresso del pronto soccorso, di questo e di quelli di altri ospedali dove le situazioni sono così esasperate. De Luca pavoneggia l’eccellenza degli interventi promossi nelle aree Covid dal suo governo regionale: allora trascorra una giornata di 24 ore al Cardarelli, indossi il camice da infermiere e si renda conto di quanto sta accadendo”. Intanto la Campania si appresta a diventare zona gialla e se tutto andrà come previsto entro il 13 dicembre prossimo, domenica di questa settimana, dovrebbe arrivare la “decolorazione”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

