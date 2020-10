Bollettino coronavirus Campania/ Dati 8 ottobre: “Regione osservata speciale”

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania di giovedì 8 ottobre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato un nuovo aumento di casi positivi: la Regione ha reso noti 544 nuovi casi positivi, quasi 150 in più rispetto a martedì. Il totale di contagiati in Campania è di 15.163 persone. Un rialzo dettato anche dal maggior numero di tamponi processati: i 7.504 di ieri contro i 5.064 di martedì. Purtroppo è stato registrato un nuovo decesso, che ha portato il conto totale a 468 vittime dall’inizio dell’epidemia. Infine, il buon balzo in avanti dei guariti: +177 per un totale di 6.895. Il picco di nuovi infettati – nell’ultima settimana in Campania sono stati rintracciati circa un quinto dei 15.707 contagi – ha fatto scattare l’allarme in Campania, divenuta “osservata speciale”, in particolare per quanto riguarda le terapie intensive (restano liberi 99 posti letto).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

«La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà», le parole di Walter Ricciardi ai microfoni di Agorà. Commentando il bollettino coronavirus della Campania, il consigliere del ministro Speranza ha spiegato che la Regione «ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c’era in Italia a maggio. Di fatto la Campania, ma anche un po’ Lazio e Lombardia, destano certamente preoccupazione». L’esperto ha poi aggiunto: «In Sanità l’attuale Costituzione attribuisce allo Stato centrale unicamente tre poteri: quello di programmare, quello di controllare e quello di finanziare. Tutto il resto è nelle mani delle Regioni. In tempo di pace ci sono delle Regioni, e ce ne sono diverse, che funzionano bene e ce ne sono altre che funzionano malissimo. In tempo di pace, uno che nasce in Campania o in Calabria ha un’aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasce nelle Marche oppure in Trentino».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: DATI 7 OTTOBRE





