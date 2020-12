Bollettino coronavirus Campania, dati 9 dicembre/ Nuova ordinanza da oggi

L’ultimo bollettino coronavirus della Campania, quello di ieri, martedì 8 dicembre, ha confermato la curva in ribasso anche nella regione governata da Vincenzo De Luca. Nel dettaglio sono stati comunicati 1.080 casi di cui solo 73 presentanti dei sintomi. I tamponi processati sono stati 12.360 e il rapporto fra test eseguiti e contagi è sceso all’8.7%. Purtroppo anche nella giornata di ieri si sono registrati dei decessi, 35 vittime in totale, mentre i guariti sono stati 2.575 in un solo giorno, numero senza dubbio significativo. Alla luce di questi ultimi dati la situazione ospedaliera racconta di 137 posti letto occupati in terapia intensiva sui 656 disponibili in regione (dato in calo di 18 unità), mentre negli altri reparti troviamo 1840 pazienti (-76 rispetto al bollettino di martedì). In isolamento domiciliare vi sono 98.318 campani, mentre gli attualmente positivi sono 100.295, numero diminuiti di quasi 1000 unità rispetto alla precedente comunicazione. Infine il computo aggiornato di casi, decessi e tamponi da febbraio, rispettivamente pari a 166.353, 2.029 e 1.708.880.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NOVITÀ PER QUANTO RIGUARDA LE SCUOLE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Campania, da oggi, mercoledì 9 dicembre, entra in vigore una nuova ordinanza riguardante la scuola, la numero 95. Riapriranno in regione le scuole dell’infanzia fino alle seconde classe della primaria. Addio alla didattica a distanza e ritorno in aula quindi per i bambini più piccoli, leggasi quelli frequentati gli asili/scuole materne, nonché le elementari, ma solo fino alle classi seconde. Tutte le altre classi della primaria, quindi terze, quarte e quinte, nonché le medie e le superiori, proseguiranno invece a svolgere attività scolastica in dad, compresi i laboratori, fino ad almeno il 7 gennaio. La situazione sta quindi lentamente tornando alla normalità e a breve, indicativamente dalla prossima settimana, la regione Campania dovrebbe passare dalla zona arancione a quella gialla, di modo da poter vivere una settimana di quiete fino alle nuove misure restrittive previste per il periodo a ridosso delle festività natalizie. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 8 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA