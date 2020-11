Bollettino coronavirus Campania, dati 9 novembre/ 1.817 ricoveri in regione

Altro record di contagi in Campania: il bollettino coronavirus di ieri ha infatti evidenziato 4.601 nuovi casi di covid in regione, il numero più alto toccato da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 21 febbraio. I nuovi contagi sono stati scoperti a fronte di 25.806 tamponi processati, con l’aggiunta di 15 vittime, ma decessi relativi al periodo dal 4 al 7 novembre. Sul totale dei casi emersi, la maggior parte risulta essere asintomatica, ben 4.317 persone, contro le 284 che presentano invece i classici sintomi dell’infezione, ma ciò non rende meno grave la situazione anche perchè i paucisintomatici possono a loro volta infettare altre persone. In merito alla situazione ospedaliera, al momento troviamo 186 posti letto occupati in terapia intensiva su 590 messi a disposizione, mentre negli altri reparti, il numero racconta di 1.817 ricoveri su 3.160 posti. Bene invece il dato relativo ai guariti, ieri 440.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE MAGISTRIS: “SBAGLIATA ZONA GIALLA”

Nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che tornando sulla questione della divisione dell’Italia in zone ha ribadito il concetto: “Se la situazione degli ospedali è drammatica – scrive il primo cittadno partenopeo su Facebook – come appare dalle testimonianze raccolte, vuol dire che probabilmente chi ha dichiarato zona gialla ha sbagliato, forse anche perché tratto in errore da dati non attuali, precisi e corretti forniti dagli uffici regionali. A questo si aggiunga – ha proseguito de Magistris – che le persone in zona gialla non ricevono i ristori di chi si trova in zona rossa. La città di Napoli sta subendo, quindi, un danno enorme non certo per colpa dei napoletani. Insomma oggi il dramma è la sanità al collasso e la gente che muore e che non viene curata, nonostante il grande lavoro complessivo del personale sanitario. Se ci avete ridotto a questo non vi resta che adottare le decisioni consequenziali”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 8 NOVEMBRE





