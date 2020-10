Bollettino coronavirus Campania/ Dati 9 ottobre: allarme contagi familiari

La curva epidemiologica in Italia continua a crescere e c’è grande attenzione sul bollettino coronavirus della Campania, quasi sempre quello con i dati peggiori nell’ultimo periodo. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 757 nuovi casi positivi – record – che hanno portato il bilancio totale a 16.464 contagiati. Da annotare anche l’aumento di tamponi processati, +9.925 per un totale di oltre 650 mila. Purtroppo è stato registrato un nuovo decesso per Covid-19, totale di 470 vittime, mentre i guariti hanno superato quota 7 mila con un +149. Resta stabile la percentuale dei positivi in relazione ai tamponi processati, attorno al 7,6%, che resta però doppia rispetto a quella nazionale. Al momento la situazione sul fronte ospedaliero è sotto controllo: come reso noto dalla Regione, i posti di terapia intensiva disponibili sono 105, mentre sono 55 quelli occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 665, mentre quelli occupati sono 550. Il governatore Vincenzo De Luca ha ricordato che a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

La provincia più colpita è quella di Napoli: come riportato dal bollettino coronavirus Campania, è lì che ieri sono stati rilevati 219 nuovi casi positivi, di cui 161 contatti stretti di precedenti positivi e 28 con sintomi. 15 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Poi troviamo la provincia di Caserta con 112 nuovi contagiati, quella di Avellino con 55 contagiati e quella di Salerno con 46 contagiati. La provincia più colpita è quella di Benevento, che ha annotato “solo” 20 nuovi infettati.

Dopo aver lanciato l’allarme qualche giorno fa, il consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, è tornato a parlare della situazione della Campania: «Non possiamo pensare che il virus non circoli, questo è un virus molto insidioso che sta riempiendo nuovamente gli ospedali. Gli ospedali Covid in Campania e Lazio sono quasi pieni e mi preoccupano molto non tanto le terapie intensive, di cui si parla, ma le terapie subintensive perché ci sono i pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo e i posti si stanno saturando già adesso».

