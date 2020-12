Bollettino coronavirus Campania/ Zona arancione da oggi 6 dicembre: cosa cambia

Da oggi la Regione Campania è in zona arancione, anche se con dati che su più voci del bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi potrebbe già suggerire una fascia “gialla” per la prossima settimana (caso “simile” alla Lombardia): ieri i nuovi positivi registrati nel bollettino coronavirus erano 1.521, con 138 sintomatici e 1.383 asintomatici. In tutto 1.961 nuovi guariti-dimessi nelle 24 ore precedenti, mentre le vittime restano purtroppo ancora 55 in un solo giorno (1.958 da inizio pandemia): al momento però sono 101.361 le persone ancora affette dal Covid-19 in tutta la Campania, di cui 99.638 in isolamento domiciliare, 165 in terapia intensiva (0 ingressi ieri) e 1.558 ricoverati nei reparti d’ospedale Covid dell’intera regione. I tamponi Covid processati sono stati 18.636 mentre restano in tutto disponibili 6556 posti in rianimazione e 3.160 letti di degenza nei singoli reparti d’ospedale campani.

CORONAVIRUS CAMPANIA: COSA CAMBIA CON LA ZONA ARANCIONE

La situazione non è dunque più emergenziale, suggeriscono quantomeno i numeri, rispetto solo a qualche settimana fa e si profila quell’Italia a “zona gialla” che aveva sottolineato il Governo nel lanciare l’ultimo Dpcm 3 dicembre. Da venerdì scorso è poi attiva la nuova ordinanza del Ministro Speranza che fissava per domenica 6 dicembre l’ingresso della Campania in zona arancione: resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma torna possibile muoversi all’interno del proprio Comune senza bisogno dell’autocertificazione. Chiusi bar e ristoranti per il cibo “sul loco”, riaprono invece tutti i negozi e le attività commerciali: restano chiusi solo i centri commerciali nei festivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole che si trovano al loro interno. Sul fronte scuola, resta valida l’ordinanza del Governatore De Luca sulla Dad per medie e superiori, in attesa di cambiamenti forse già dalla prossima settimana: «Sarebbe stato molto importante passare in zona gialla perché avrebbe dato respiro in particolar modo al settore della ristorazione che sta particolarmente soffrendo in questa fase», ha spiegato ieri il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo, lanciando un appello al Presidente De Luca e al Premier Conte.



