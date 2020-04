BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA-ROMAGNA 9 APRILE/ Video conferenza stampa dati in calo?

Sono numeri incoraggianti quelli che arrivano dall’ultimo bollettino sul coronavirus diramato dalla Regione Emilia-Romagna. E l’attesa, per questo giovedì 9 aprile 2020, è che anche la giornata odierna confermi che il peggio è alle spalle. Nella consueta conferenza stampa, il commissario all’emergenza Sergio Venturi ha segnalato 54 nuovi morti, che portano le vittime del coronavirus in regione a 2.234. Per quanto riguarda i nuovi contagi sono 409 in più quelli segnalati nelle ultime ore: il conto dei positivi sale dunque a quota 2.234. A livello provinciale il segnale più incoraggiante arriva da Piacenza, che con 27 nuovi casi è ormai vicino al contagio zero. Numeri più alti invece a Reggio Emilia, dove però si è incrementata l’attività di test a tappeto anche nelle case di riposo e nelle abitazioni private. In tutta la regione sono 78.367 i test effettuati, 3.176 in più rispetto al giorno precedente.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA-ROMAGNA 9 APRILE

La speranza arriva anche dai dati ospedalieri: sono 361 i nuovi pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva in calo di 5 unità rispetto al giorno prima. Anche gli altri reparti Covid tornano a respirare riguadagnando una cinquantina di posti letto. E a proposito di ospedali la giunta regionale ha voluto lanciare un messaggio di sostegno molto chiaro al personale sanitario in prima linea. Il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato, infatti, 65 milioni di euro per riconoscere a questi lavoratori un bonus di mille euro a testa. Come riportato da Il Resto del Carlino, il sottosegretario alla presidenza della Giunta Davide Baruffi ha spiegato: “La misura più significativa che abbiamo messo in campo è un segnale concreto al personale sanitario, parasanitario e tecnico impegnato in prima linea”. Complessivamente “65 milioni di euro per riconoscere a questi lavoratori un contributo aggiuntivo che è mediamente di mille euro a testa. Un una tantum, ma vogliamo arriviimmediatamente nelle loro tasche e riusciremo a erogarli subito”.



