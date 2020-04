Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Conferenza stampa: morto primo detenuto

Bollettino coronavirus Emilia Romagna, oggi nuovo appuntamento con la conferenza stampa del commissario Venturi per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19. Tra le regioni più colpite del Paese, l’Emilia Romagna ha registrato fin qui 14.787 casi di positività e 1.732 decessi, 88 morti nelle ultime 24 ore (58 uomini e 30 donne). Come evidenziato dalla Regione, sono 6.443 le persone in isolamento a casa, mentre sono 359 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Salite le guarigioni, che sono arrivate a quota 1.566 (89 in più nel giro di 24 ore).

Fiducioso Sergio Venturi: «Dobbiamo essere sempre più aggressivi, andando a stanare la malattia fino a quando è nella fase iniziale, in cui sappiamo che possiamo vincere. La malattia è in fase di grande contenimento, ma la fase più dura è passata». Come reso noto da Lombardia e Piemonte, anche in Emilia Romagna non cambia nulla per passeggiate e “corsette”, restano validi i divieti delle scorse settimane: «Ben vengano le aperture ai minori, ma lo faremo in un quadro in cui tutti capiscano cosa si può fare e che cosa è ancora presto da fare. Qui non cambia nulla».

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: MORTO PRIMO DETENUTO

Purtroppo c’è da registrare il primo detenuto morto risultato positivo al tampone del coronavirus: come riportato dal Corriere della Sera, il carcerato si è spento nelle scorse ore all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Secondo quanto riportato da fonti penitenziarie, l’uomo era agli arresti domiciliari presso il nosocomio ed era stato sottoposto a tampone naso-faringeo: non sono state rese note le generalità, ma il quotidiano ha spiegato che si tratta di un italiano di 77 anni ricoverato da giorni nell’Unità operativa Medicina d’Urgenza del Sant’Orsola.

Notizia di oggi è inoltre la possibilità di cambiare medico online: come spiegato in una nota dall’Ausl locale, a Bologna sarà possibile sostituire medico online o al telefono. Via web è necessario andare sul «Fascicolo sanitario elettronico, dalla home page del sito www.ausl.bologna.it, andando nell’area informazioni e cliccando alla voce medici di famiglia, e successivamente compilando il modulo elettronico al link www.ausl.bologna.it/form/anagrafe/cmm», oppure basta cliccare nell’area “Servizi online” alla voce “Zerocoda”. Una novità importante in questi giorni di emergenza coronavirus, così da evitare attese o assembramenti agli sportelli dell’anagrafe sanitaria.



