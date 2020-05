Bollettino Coronavirus Emilia Romagna, dati 10 maggio/ Bilancio positivi-guariti 8090

Pubblicità

Verrà emanato stamane il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus riguardante l’Emilia Romagna, tutti i dati aggiornati al 10 maggio 2020. Nell’attesa, andiamo a dare una breve ripassata agli ultimi numeri, quelli comunicati ieri dal commissario straordinario per l’emergenza, il dottor Sergio Arcuri. Partiamo dai casi di positività, che sono cresciuti di 121 rispetto alla precedente rilevazione, per un totale da inizio epidemia pari a 26.719. Salgono nel contempo i nuovi guariti, a ieri +420 (15.491 il totale), mentre gli emiliani attualmente infetti sono 7.401, con un calo di 329 unità. Il bilancio fra negativizzati e positivi è di 8.090, fra i più alti del paese sottolineano in regione Emilia, mentre per il dato peggiore, quello delle vittime, nella giornata di ieri sono decedute 30 persone, 16 uomini e 14 donne, con un bilancio aggiornato di 3.827 dallo scorso 21 febbraio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: SERGIO VENTURI SI CONGEDA

Quella di ieri è stata l’ultima diretta via social da parte di Sergio Venturi, con l’ex assessore che ha deciso di lasciare il proprio prestigioso incarico tenendo conto del vistoso calo dei contagiati e delle vittime nelle ultime settimane. “Mi sarebbe piaciuto arrivare alla mia ultima giornata senza morti – le parole dello stesso medico emiliano – ma purtroppo non è accaduto, sarà l’ultimo numero ad arrivare a zero. Siamo comunque alla fase finale della curva epidemica. Ma è importante continuare ad essere prudenti”. Prima di congedarsi per l’ultima volta e ringraziare il pubblico che in questi due mesi lo ha seguito in maniera consistente, Venturi ha ricordato: “Responsabilità verso gli altri, per non far ricrescere l’epidemia e senza bisogno di imposizioni. Consiglio a tutti di utilizzare la mascherina anche all’aperto. Rispetto è l’altra parola, per quelli che ci hanno aiutato, tutti quelli che hanno lavorato per far sì che questa malattia, per chi l’ha avuta, passasse bene. Ora dobbiamo avere fiducia nel futuro”, infine, ha sottolineato per l’ennesima volta i tre sintomi principali dell’infezione da covid-19: “Febbre, tosse e forte stanchezza”.



