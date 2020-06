Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 11 giugno: lieve risalita del trend

Pubblicità

Trend in lieve risalita: questa l’estrema sintesi del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri. Come vi abbiamo raccontato, c’è stata una crescita di casi positivi e di vittime rispetto a martedì: +7 morti e +24 contagiati per un totale di 4.192 decessi e 27.970 infettati. Nessun morto registrato nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena, mentre c’è un dato da non sottovalutare per quanto riguarda i nuovi casi positivi: ben 21 su 24 sono persone asintomatiche, individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le nuove guarigioni sono 112, totale di 21.717, mentre sono ancora in calo i casi attivi, ovvero il numero di malati effettivi: -95, totale di 2.061. Altre buone notizie da registrare sono quelle che arrivano dagli ospedali: le terapie intensive si stanno svuotando (-6, totale di 25 ricoverati), mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 228 (+2). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 1.808.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: TREND IN LIEVE RISALITA

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia reso noto nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri: 4.514 a Piacenza (+7), 3.580 a Parma (+8), 4.966 a Reggio Emilia (+1), 3.928 a Modena (+1), 4.659 a Bologna (+4); 399 a Imola (nessun nuovo caso); 1.002 a Ferrara (+2). I casi di positività in Romagna sono 4.922 (+1), di cui 1.031 a Ravenna (nessun nuovo caso), 945 a Forlì (nessun nuovo caso),781 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.165 a Rimini (+1).

Intervistato da Il Sole 24 Ore, il governatore Stefano Bonaccini si è soffermato così sulla gestione dell’emergenza sanitaria: «Credo che il sistema sanitario complessivamente abbia retto, semmai ci fosse bisogno di discuterne, c’è bisogno di investire sempre di più sulla sanità pubblica. Io confermo che al di là del meccanismo col quale riceverli – non è mio compito stabilire quale è ma del governo italiano nel confronto con le istituzioni europee – Se dall’Europa dovessero arrivare oltre 30 miliardi di euro per la sanità pubblica italiana, io quei soldi li vorrei avere ieri e non dopodomani».



