Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 11 maggio: contagi in ribasso

Pubblicità

Continua a rallentare il contagio in Emilia Romagna, grande attesa per il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 11 maggio 2020, per valutare se la strada intrapresa sia quella giusta. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +77 casi positivi e +18 morti, che hanno portato il totale a 26.796 contagiati e 3.845 decessi. Con le 269 nuove guarigioni registrate ieri, il bilancio totale è giunto a quota 15.760. Altro ottime notizie dalla situazione negli ospedali: -5 ricoverati in terapia intensiva e -160 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.361 a Piacenza (15 in più rispetto a ieri), 3.298 a Parma (13 in più), 4.846 a Reggio Emilia (11 in più), 3.800 a Modena (8 in più), 4.384 a Bologna (21 in più), 389 le positività registrate a Imola (1 in più), 975 a Ferrara (3 in più). In Romagna sono complessivamente 4.743 (5 in più), di cui 997 a Ravenna (2 in più), 928 a Forlì (2 in più), 749 a Cesena (nessuno in più), 2.069 a Rimini (1 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: ALTRI 200 MILA TEST SIEROLOGICI

Come sappiamo, il commissario Sergio Venturi ha lasciato l’incarico due giorni fa, ma proseguiranno gli appuntamenti con la Regione per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria: ogni giorno verrà pubblicato il classico bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, mentre ogni venerdì ci sarà una conferenza stampa dell’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini. Altra buona notizia è l’arrivo di nuovo rinforzi per il reparto sanitario, un totale di 16 infermieri: 4 a Bologna, 2 a Piacenza, 4 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Modena, 2 a Ferrara e 2 in Romagna.

Pubblicità

Dopo i 60 mila test sierologici agli operatori socio-sanitaria, la Regione ha annunciato nuovi 200 mila esami per il prossimo mese. Ecco le parole di Donini in una nota: «I medici avranno un ruolo fondamentale nell’ulteriore passo avanti che ci prepariamo a fare nella lotta al coronavirus, con l’aumento del numero dei test sierologici attraverso l’ampliamento dello screening regionale. Test che potranno eventualmente fare anche i privati cittadini nei laboratori autorizzati dalla Regione, ma solo se il proprio medico riterrà vi sia la necessità di effettuarlo, sulla base dello stato di salute del proprio assistito e di valutazioni sanitarie che lui solo potrà fare. Servirà infatti la ricetta bianca, che certo non verrà rilasciata in automatico, né, tantomeno, si tratterà di un passaggio formale. Per questo, anche in queste ore stiamo definendo insieme ai medici di medicina generale le modalità definitive che attueremo, in un confronto utile e positivo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA