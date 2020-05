Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 12 maggio: riaperture dal 18 maggio

Pubblicità

Ieri un lieve aumento ma nulla di preoccupante, oggi appuntamento alle ore 17.30 per il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +80 casi positivi e +22 morti (13 uomini e 9 donne), bilancio totale di 26.876 contagiati e 3.867 decessi. Importanti aggiornamenti dalla situazione negli ospedali del territorio: -9 ricoverati in terapia intensiva e -25 ricoverati negli altri reparti Covid. -72, invece, il bilancio dei pazienti in isolamento domiciliare. Infine, segnaliamo +209 guarigioni, per un totale di 15.969.

Questo il bilancio dei decessi per Provincia: 7 residenti nella provincia di Piacenza, 3 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 in quella di Forlì-Cesena (nel cesenate), 1 in quella di Rimini, nessuno nella provincia di Modena e da fuori regione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO SULLE RIAPERTURE

Come già annunciato dal governatore Stefano Bonaccini negli scorsi giorni, l’Emilia-Romagna è pronta a riaprire tutto da lunedì 18 maggio. L’amministrazione ha spiegato che nei prossimi giorni verranno resi noti i protocolli condivisi per le varie attività – negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, tatuatori – ma si potrà riaprire in sicurezza anche nelle spiagge. «Ma è indispensabile che il contagio non riparta, quindi si rispettino le regole di prevenzione e protezione», il monito di Bonaccini.

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, Commercio e Trasporti, ha spiegato in una nota: «Siamo al lavoro da giorni con i tecnici, con i sanitari, con le associazioni di categoria, per garantire la riapertura di diverse attività ancora sospese. In primo piano l’esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, come dicevo, ma anche la consapevolezza di voler rimettere in moto -presto e bene- una macchina che garantisce una percentuale significativa della ricchezza dell’Emilia-Romagna».



