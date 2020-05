Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 13 maggio: numeri in calo

Pubblicità

Ieri sono arrivate buone novelle dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna e c’è grande curiosità per i dati di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, martedì 12 maggio sono stati registrati +18 decessi e +53 contagiati, che hanno portato il bilancio totale a 3.885 morti e 26.929 casi positivi. -239 i casi attivi, mentre c’è stato un altro importante balzo in avanti per ciò che concerne i guariti, +274: il totale è salito a 16.243, con 2.318 pazienti clinicamente guariti e 13.925 guariti a tutti gli effetti. In calo esponenziale i ricoverati negli ospedali: -5 in terapia intensiva e -37 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.386 a Piacenza (11 in più rispetto a ieri), 3.317 a Parma (2 in più), 4.854 a Reggio Emilia (5 in più), 3.830 a Modena (7 in più), 4.415 a Bologna (20 in più), 390 le positività registrate a Imola (1 in più), 977 a Ferrara (lo stesso dato di ieri). In Romagna sono complessivamente 4.760 (7 in più), di cui 999 a Ravenna (lo stesso dato di ieri), 930 a Forlì (2 in più), 754 a Cesena (2 in più), 2.077 a Rimini (3 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL COMMENTO DI BONACCINI

Intervistato da Repubblica, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in Emilia Romagna: «Intanto, ora che i dati di ieri parlano di 53 contagi su quasi 5 mila tamponi, ho l’orgoglio di aver guidato una regione che ha risposto straordinariamente all’epidemia. Poi, tornassi indietro, forse anticiperei di una settimana le chiusure di bare ristoranti, sebbene sia stato il primo a deciderle in Italia».

Bonaccini si è poi soffermato sulla ripartenza economica, citando gli investimenti in aiuto di imprese e lavoro, ma sono in programma nuovi investimenti per promuovere la Regione: «Per noi la Riviera, cioè il turismo, sono fondamentali. Abbiamo fiducia che il governo seguirà i nostri protocolli sulle spiagge. E se l’Inail ne ha scritti altri giudicati inapplicabili dagli operatori, è un problema su cui dovremo confrontarci». Infine, un commento sulla paura di un ritorno del contagio: «Mi affido agli esperti, ho imposto la mascherina in tutti i luoghi chiusi e non abbasso la guardia. Ma devo anche guardare avanti».



