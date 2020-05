Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 14 maggio: numeri restano stabili

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna: alle ore 17.30 conosceremo i dati sull’emergenza sanitaria di oggi, giovedì 14 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, i numeri di ieri sono sostanzialmente in linea con quelli dei giorni passati: +52 casi positivi e +20 decessi, per un totale di 26.979 contagiati e 3.905 decessi. +329 nuove guarigioni, totale di oltre 16 mila unità, mentre sono giunte importanti buone novelle dalla situazione negli ospedali: -13 ricoverati in terapia intensiva e -219 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.391 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.317 a Parma (1 in più), 4.859 a Reggio Emilia (5 in più), 3.837 a Modena (7 in più), 4.437 a Bologna (22 in più), 389 le positività registrate a Imola (0 in più), 977 a Ferrara (0 in più). In Romagna sono complessivamente 4.772 (12 in più), di cui 999 a Ravenna (0 in più), 935 a Forlì (5 in più), 759 a Cesena (5 in più), 2.079 a Rimini (2 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO DI BONACCINI

Intervenuto ai microfoni di Omnibus, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sul dossier spostamenti tra Regioni: «Spero che possano ripartire da giugno, noi abbiamo lasciato la decisione di poter aprire o chiudere i confini regionali al Governo, spero che sia consentita la circolazione tra regione e regione a partire da giugno, ma comprendo le ragioni per cui anche noi governatori dicemmo al governo “prudenza e cautela”».

Raggiunto da Radio Radicale, il presidente ha poi evidenziato sull’emergenza sanitaria: «L’Emilia Romagna sta dando una prova notevole di capacità di reazione. Noi abbiamo avuto un elemento geografico facile da comprendere: il basso Lodigiano è un territorio a pochi chilometri di distanza da Piacenza. Guardando i nostri numeri di decessi, quasi la metà sono della Provincia di Piacenza e di Parma. Noi ci siamo difesi all’inizio e poi siamo partiti all’attacco, siamo andati a cercare il virus casa per casa».



