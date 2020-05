Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 15 maggio: numeri in leggero rialzo

Pubblicità

Appuntamento attorno alle ore 17.30 per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna del 15 maggio 2020. Nella giornata di ieri sono stati registrati +25 morti e +77 casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 3.930 decessi e 27.056 contagiati. Un ricoverato in meno in terapia intensiva, mentre sono ben 304 i pazienti in meno negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite sono salite a 16.825, +253, delle quali 2.027 clinicamente guarite e 14.798 guarite a tutti gli effetti.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.405 a Piacenza (14 in più rispetto a ieri), 3.346 a Parma (29 in più), 4.870 a Reggio Emilia (11 in più), 3.839 a Modena (2 in più), 4.451 a Bologna (14 in più); 390 le positività registrate a Imola (1 in più), 977 a Ferrara (nessun nuovo caso rispetto a ieri). In Romagna sono complessivamente 4.778 (6 in più), di cui 1000 a Ravenna (1 in più), 936 a Forlì (1 in più), 759 a Cesena (nessun nuovo caso rispetto a ieri), 2.083 a Rimini (4 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

«L’Italia deve tornare a correre»: questo il Bonaccini pensiero. Intervistato da Il Foglio, il presidente dell’Emilia Romagna ha messo in risalto l’importanza della mobilità tra regioni, con un occhio di riguardo per un settore in crisi come il turismo, senza dimenticare gli spettacoli musicali e teatrali: «Solo il vaccino ucciderà il virus. Nell’attesa, abbiamo il dovere di riprendere a vivere con coraggio».

Bonaccini ha poi aggiunto in vista delle riaperture in programma da lunedì 18 maggio: «Quelle nazionali sono indicazioni, non obblighi. Da lunedì cambia l’impostazione della decretazione: fino ad oggi le regioni potevano intervenire solo in senso restrittivo rispetto alle prescrizioni governative, d’ora innanzi potremo disporre misure estensive tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica nei singoli territori. In Emilia-Romagna chiunque deve poter tornare al lavoro a patto che rispetti i protocolli di sicurezza definiti con le parti sociali».



