Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 17 giugno: 0 morti in sette province

+13 casi positivi e +2 decessi: questo un riassunto del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri. Il trend dell’epidemia nella Regione è in continuo calo, considerando che su 13 contagiati ben 9 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening. Il bilancio totale è di 28.097 casi positivi e 4.209 decessi. Buone notizie dalla situazione negli ospedali: -95 malati effettivi (1.405), -2 ricoverati in terapia intensiva (11) e -8 ricoverati negli altri reparti Covid (180). -85 le persone in isolamento domiciliare, bilancio totale di 1.214.

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.527 a Piacenza (+4), 3.611 a Parma (+2), 4.972 a Reggio Emilia (+ 1), 3.935 a Modena (+2), 4.707 a Bologna (+2); 402 a Imola (nessun nuovo caso); 1.008 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.935 (+1), di cui 1.036 a Ravenna (nessun nuovo caso), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.169 a Rimini (+1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: 49 MILIONI PER SOSTENERE LE FAMIGLIE

Una bellissima notizia è arrivata direttamente da Montecatone, dove è stato chiuso il reparto Covid: come reso noto dal governatore Stefano Bonaccini, l’istituto di riabilitazione si avvia finalmente alla normalità dopo settimane di difficoltà. Un’altra buona novella per i cittadini dell’Emilia-Romagna è arrivata direttamente dalla Regione: disposti 49 milioni di euro ai territori per la famiglia. Cifra che andrà a toccare infanzia, adolescenza e famiglie, con un aumento di 6 milioni di euro rispetto allo stanziamento del 2019. «Al fianco delle famiglie in difficoltà più colpite dal lockdown. Siamo l’Emilia-Romagna e non vogliamo lasciare indietro nessuno», le parole di Stefano Bonaccini, così invece la vicepresidente Schlein: «Risposte concrete e tempestive ai nuovi bisogni post emergenza Covid». Clicca qui per leggere la nota.



