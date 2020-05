Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 19 maggio: contagi in ribasso

Pubblicità

Dopo gli ottimi dati registrati ieri, c’è grande attesa per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, martedì 19 maggio 2020. In calo morti e contagiati, così come i ricoveri ospedalieri. Andiamo per gradi: lunedì 18 maggio sono stati annotati +35 infettati e +13 vittime, che hanno portato il bilancio totale a 27.267 casi positivi e 3.986 decessi. Buone notizie dagli ospedali: -6 ricoverati in terapia intensiva e -13 ricoverati negli altri reparti Covid, mentre è stato registrato un -112 a proposito delle persone in isolamento domiciliare. +153, infine, le nuove guarigioni, per un totale di 17.756.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.433 a Piacenza (11 in più rispetto a ieri), 3.392 a Parma (13 in più), 4.892 a Reggio Emilia (1 in più), 3.876 a Modena (5 in più), 4.490 a Bologna (1 in più); 391 le positività registrate a Imola (dato invariato), 980 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.813 (4 in più), di cui 1.012 a Ravenna (lo stesso dato di ieri), 937 a Forlì (lo stesso dato di ieri), 766 a Cesena (3 in più), 2.098 a Rimini (1 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: RIAPERTI CONFINI CON VENETO

Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità per tutti i cittadini dell’Emilia Romagna, a partire dalla possibilità di spostarsi in Veneto per vedere parenti e fidanzati, oltre che per motivi di lavoro e di salute. L’annuncio è arrivato direttamente da Luca Zaia: sarà possibile viaggiare muniti di autocertificazione.

La Regione Emilia Romagna ha inoltre annunciato che sono in arrivo i rimborsi per i pendolari che non hanno potuto usufruire dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco le parole dell’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini: «E’ una misura doverosa giustamente attesa da tanti cittadini e che come Regione abbiamo sollecitato non appena saranno definite le modalità operative, sarà nostra cura fornire a tutti gli interessati le indicazioni utili per usufruire di tale opportunità», riporta Il Resto del Carlino.



