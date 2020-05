Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 21 maggio: calano malati effettivi

Pubblicità

Continua il rallentamento del contagio in Emilia Romagna: ieri sono stati registrati dati simili a quelli di martedì, c’è grande attesa per i numeri del bollettino coronavirus di oggi, giovedì 21 maggio 2020. Come vi abbiamo riportato, ieri sono stati registrati +50 casi positivi e + 11 morti, che hanno portato il bilancio totale a 27.364 infettati e 4.008 decessi. I malati effettivi sono 5.098, -232, mentre sono stati registrati +271 guariti (totale 18.258). Altre ottime notizie dalla situazione negli ospedali: -3 ricoverati in terapia intensiva e -44 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.447 a Piacenza (11 in più rispetto a ieri), 3.412 a Parma (10 in più), 4.910 a Reggio Emilia (10 in più), 3.880 a Modena (1 in più), 4.510 a Bologna (8 in più); 391 le positività registrate a Imola (dato invariato), 983 a Ferrara (3 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.831 (7 in più), di cui 1.017 a Ravenna (2 in più), 939 a Forlì (1 in più), 768 a Cesena (dato invariato), 2.107 a Rimini (4 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: ANTICIPATA RIAPERTURA SPIAGGE

In attesa dei nuovi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria, la Regione ha annunciato la ripartenza anticipata della stagione balneare. Riapertura degli stabilimenti a partire da sabato 23 maggio, due giorni prima rispetto a quanto precedentemente stabilito. L’Emilia Romagna ha reso note le linee guida da seguire per gli stabilimenti, invitando i proprietari ad evitare il concentramento solo in alcune porzioni di spiaggia, al fine di garantire sicurezza e distanziamento tra le persone.

Queste le parole di Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo e Trasporti: «Dopo la pubblicazione dei protocolli con le linee guida balneari post emergenza coronavirus diversi stabilimenti si sono organizzati e sono pronti e attrezzati per garantire servizi in sicurezza già dai prossimi giorni. Abbiamo quindi ritento fosse giusto, dopo la lunga chiusura, consentire di accogliere i primi clienti già da questo fine settimana».



