Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 22 maggio: minimo di pazienti nelle TI

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 22 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +53 casi positivi e +17 morti, che hanno portato il totale a 27.417 contagiati e 4.025 decessi. Altre ottime notizie dalla situazione negli ospedali: -4 ricoverati in terapia intensiva e -34 negli altri reparti Covid. -134 persone in isolamento domiciliare, per un totale di 4.242. Infine, ieri sono state annotate altre 208 guarigioni, per un totale di 18.466 guariti.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.449 a Piacenza (2 in più rispetto a ieri), 3.435 a Parma (23 in più), 4.914 a Reggio Emilia (4 in più), 3.884 a Modena (4 in più), 4.519 a Bologna (9 in più); 392 le positività registrate a Imola (1 in più), 984 a Ferrara (1 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.840 (9 in più), di cui 1.018 a Ravenna (1 in più), 940 a Forlì (1 in più), 769 a Cesena (1 in più), 2.113 a Rimini (6 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

Intervistato da Il Resto del Carlino, il governatore Stefano Bonaccini ha spiegato: «Assembramenti e persone vicine senza mascherina sono un problema serio. E se si tratta di giovani, non accetto si dica che bisogna capirli proprio per via dell’età. Ragazze e ragazzi sono responsabili quanto gli altri. Veniamo da settimane di chiusura totale che hanno visto la stragrande maggioranza degli emiliano-romagnoli osservare scrupolosamente le regole: adesso vogliamo rovinare tutto? In questi giorni ci giochiamo tantissimo e abbiamo già pagato un prezzo molto caro».

Pubblicità

Il presidente dell’Emilia Romagna ha aggiunto: «Abbiamo l’occasione di riappropriarci di tempi, spazi e rapporti personali che quasi avevamo dimenticato: facciamolo usando la testa, pensando a noi stessi e agli altri. È sacrosanto che le persone escano e recuperino la propria socialità, il punto è il come, con quali comportamenti. Per ogni ragazzo, a casa ci sono genitori e nonni, peraltro più indifesi rispetto a loro se dovessero essere contagiati. Usiamo la testa, lo dico ai giovani, ai meno giovani. A tutti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA