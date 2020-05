Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 25 maggio: contagi in ribasso

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, lunedì 25 maggio 2020. Ieri sono arrivate altre buone notizie: registrati +8 morti e +45 contagiati, che hanno portato il totale a 27.558 casi positivi e 4.055 vittime. Numeri in calo, dunque, anche se è vietato abbassare la guardia. 150 le nuove guarigioni (19.046 in totale), mentre il numero dei malati effettivi è sceso di 113 unità (4.457). Buone notizie dagli ospedali: -1 ricoverato in terapia intensiva e -5 ricoverati negli altri reparti Covid. 3.855 le persone in isolamento domiciliari (-107).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia riportato dalla Regione: 4.459 a Piacenza (2 in più rispetto a ieri), 3.474 a Parma (18 in più, in grande maggioranza asintomatici positivi ai tamponi seguiti allo screening sierologico), 4.929 a Reggio Emilia (7 in più), 3.896 a Modena (1 in più), 4.550 a Bologna (11 in più); 392 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 985 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.873 (6 in più), di cui 1.020 a Ravenna (2 casi in più), 942 a Forlì (+1), 777 a Cesena (3 in più), 2.134 a Rimini (nessun caso in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, a partire dalla ripartenza degli spostamenti tra Regioni in programma dal 3 giugno 2020: «Al 3 giugno mancano dieci giorni, il quadro si chiarirà in fretta. Credo si debba centrare un solo obiettivo: adottare soluzioni praticabili, efficaci e chiare. Discuterne ora, senza i dati del prossimo weekend, è inutile».

Poi Bonaccini si è soffermato sull’aggiornamento delle linee guida sancito dalla Conferenza delle Regioni: «Il lavoro avviato come Regioni per definire linee guida omogenee per il territorio nazionale, coerenti con i criteri fissati dal Comitato tecnico scientifico, si è esteso ad altri ambiti di attività prima sospese. Col supporto dei tecnici e dei nostri esperti sanitari siamo arrivati a formulare linee sui servizi per i bambini da o a 3 anni e sul pubblico spettacolo. Per queste due attività, anche in considerazione della loro delicatezza, abbiamo sollecitato il governo a un confronto urgente per arrivare a protocolli che siano i più sicuri e condivisi».



