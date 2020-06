Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 27 giugno: l’88,4% dei malati è non grave

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, sabato 27 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati dati in linea con quelli di giovedì, influenzati dal focolaio registrato alla Bartolini di Bologna: +46 casi positivi (di cui 39 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale) e +3 decessi, bilancio totale salito a 28.393 contagiati e 4.252 morti.

+63 le nuove guarigioni per un totale di 23.097, mentre c’è da registrare un importante calo per quanto riguarda i casi attivi, ovvero il numero di malati effettivi: -24, totale di 1.044. Un ricoverato in più in terapia intensiva (totale 12), mentre c’è da annotare un -5 per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid. 923 le persone in isolamento domiciliare – con sintomi lievi o prive di sintomi – un calo di 20 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio di casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.542 a Piacenza (+2), 3.643 a Parma (+1), 5.001 a Reggio Emilia (+1), 3.945 a Modena (nessun nuovo caso), 4.869 a Bologna (+37); 403 casi positivi a Imola (nessun nuovo caso); 1.016 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.974 (+4), di cui 1.042 a Ravenna (+2), 958 a Forlì (+1), 789 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.185 a Rimini (+1).

A partire da ieri, venerdì 26 giugno, in Emilia Romagna i posti a sedere su bus e treni regionali-locali potranno essere tutti occupati. L’ordinanza firmata da Stefano Bonaccini prevede la deroga all’obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, ma restano l’uso della mascherina e l’adeguata igienizzazione delle mani, oppure l’utilizzo dei guanti.



