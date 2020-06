Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 29 giugno: stabili i casi attivi

+21 casi positivi e +1 decesso: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 29 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, domenica il bilancio totale è salito a 28.456 contagiati e 4.253 decessi. Su 21 nuovi infettati, ben 16 sono persone asintomatiche individuate grazie all’attività di screening regionale.+19 le nuove guarigioni, totale di 23.161, dato che rappresenta l’81% dei contagiati dall’inizio dell’epidemia.

Invariato il numero di casi attivi (i malati effettivi, ndr): 1.042, +1 rispetto a sabato. Da registrare un aumento di ricoverati negli ospedali dell’Emilia Romagna: +1 ricoverato in terapia intensiva (totale 12) e +2 ricoverati negli altri reparti Covid (totale 108). 922 le persone in isolamento domiciliare, che rappresentano l’88,4% di quelle malate.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.545 a Piacenza (+1, asintomatico), 3.649 a Parma (+4, di cui 3 asintomatici), 4.892 a Bologna (+4, di cui 3 asintomatici), 1.022 a Ferrara (+5, di cui 3 asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 4.996 (+7), di cui 1.049 a Ravenna (+1, sintomatico), 794 a Cesena (+3, asintomatici), 2.194 a Rimini (+3, asintomatici, anche questi individuati grazie agli screening regionali) e 959 a Forlì (stesso numero di ieri). Invariati i casi di positività a Reggio Emilia: 5.002; a Modena: 3.946 e a Imola: 404.

Intervistato da Repubblica, Massimo Bergami ha parlato dei possibili effetti della pandemia sull’economia: «Fare previsioni è sempre difficile, ma sono ottimista. Alcune attività, come turismo e ristorazione, risentiranno molto del lockdown e dell’incertezza che ci accompagnerà ancora, ma i settori con fondamentali solidi supereranno la crisi. In molti casi, chiusure e fallimenti sono l’effetto di un’accelerazione di dinamiche già in corso. Ottimismo non significa superficialità: occorre restare vigili. L’Emilia-Romagna comunque ha una struttura sociale coesa, imprese competitive, istituzioni forti. Saremo ancora una volta uno dei motori del Paese», le parole del direttore della Bologna Business School.



© RIPRODUZIONE RISERVATA