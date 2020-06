Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 3 giugno: malati effettivi in discesa

Pubblicità

Dopo le buone notizie arrivate ieri, appuntamento attorno alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna aggiornato a oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +19 contagiati e +12 morti, che hanno portato il bilancio totale a 27.828 infettati e 4.136 vittime. 163 le nuove guarigioni (totale 20.780), mentre il numero dei malati effettivo è sceso sotto quota 3 mila (2.912, -156). Altre gradite notizie dagli ospedali: -4 ricoverati in terapia intensiva (50) e -25 ricoverati negli altri reparti Covid (358). 2.504 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.493 a Piacenza (+4), 3.529 a Parma (+4), 4.952 a Reggio Emilia (+2 ), 3918 a Modena (+1), 4.640 a Bologna (+5); 995 a Ferrara (+ 1. Infine sono 394 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), mentre in Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.907 (+2), con 2 nuovi casi a Rimini (2.156) e nessun nuovo caso a Ravenna (1.028 in totale), Forlì (943) e Cesena (780 in totale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus ed ha voluto mandare un messaggio a tutti i cittadini dell’Emilia Romagna: «È necessario mantenere i distanziamenti e utilizzare la mascherina laddove il distanziamento non sia garantito, dobbiamo continua ad avere prudenza perché si riapre con una quota di rischio sempre minore. Ma la quota di rischio c’è e non vorrei trovarmi a dover richiudere quello che abbiamo riaperto».

Pubblicità

Stefano Bonaccini ha poi aggiunto: «Stiamo correndo quei rischi legati ad una situazione dove il virus non può dirsi sconfitto finchè non avremo il vaccino a disposizione per tutti. Però sono rischi molto più bassi rispetto a quelli che potevamo correre quando io per primo in questa regione ho messo le restrizioni più incisive rispetto al tutto il resto d’Italia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA