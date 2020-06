Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 30 giugno: casi attivi ancora in calo

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, martedì 30 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +16 casi positivi – di cui 11 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale – e +2 morti, che hanno portato il bilancio totale a 28.472 contagiati e 4.255 decessi dall’inizio dell’epidemia. +24 le nuove guarigioni, totale 23.185, mentre i casi attivi sono scesi a 1.032, -10 rispetto a domenica. Stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (12), salgono di 3 unità i ricoverati negli altri reparti Covid (111). -13 persone in isolamento domiciliare, totale 909.

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 4.546 a Piacenza (+1, asintomatico), 3.653 a Parma (+4, tutti asintomatici), 3.948 a Modena (+2, di cui 1 asintomatico), 4.899 a Bologna (+7, di cui 3 asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 4.998 (+2, entrambi asintomatici a Cesena).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Intervenuto ai microfoni di Agorà, l’assessore Raffaele Donini ha fatto il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza coronavirus: «Noi non siamo in grado di escludere che ci siano dei focolai anche d’estate, l’importante è la capacità del sistema di rintracciarli e contenerli. Noi facciamo almeno tre giri di contatti, in modo da circoscrivere repentinamente quello che è il focolaio. È importante rafforzarsi per un’eventuale seconda ondata autunnale: abbiamo già una capacità produttiva di 10-15 mila tamponi al giorno e continuiamo con i nostri test sierologici».

Ieri, per la prima volta da inizio marzo, a Medicina sono stati registrati 0 casi attivi. Una bellissima notizia, ricordando che parliamo del Comune istituito zona rossa per l’epidemia dilagante. Queste le parole del presidente Stefano Bonaccini: «Fu la più difficile da quando guido la regione Emilia-Romagna. Ascoltammo la nostra dirigenza sanitaria e prendemmo quella decisione di notte, grazie alla determinazione del giovane sindaco Montanari e alla triangolazione con l’allora Prefetto di Bologna Impresa, d’intesa con il Ministro Speranza. Facemmo bene, preservando la diffusione del contagio verso la città metropolitana di Bologna (un quarto degli abitanti della regione)».



