Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 6 giugno: nessun nuovo caso sintomatico

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, sabato 6 giugno 2020. Ieri è stato registrato un calo di infettati ma un aumento di decessi: +17 contagiati (nessuno sintomatico) e +13 morti, totale di 27.877 casi positivi e 4.167 vittime. I casi attivi sono scesi di 176 unità (totale 2.512), mentre le nuove guarigioni sono 180 (totale 21.198). In deciso calo i numeri dei ricoverati in ospedale: -11 in terapia intensiva (totale 38) e -39 negli altri reparti Covid (totale 281). -126 le persone in isolamento domiciliare (totale 2.193).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia riportati dalla Regione: 4.498 a Piacenza (+2), 3.547 a Parma (+7), 4.956 a Reggio Emilia (dato invariato), 3.924 a Modena (+2), 4.645 a Bologna (+1); 398 a Imola (+1); 998 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4911 (+3),di cui 1.028 a Ravenna (dato invariato), 944 a Forlì (dato invariato),781 a Cesena (+1) e 2.158 a Rimini (+2).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA:

«Il lockdown generale è stato un errore, non ce n’era bisogno»: parola di Sergio Venturi, ex commissario ad acta per l’emergenza coronavirus in Emilia Romagna. Intervenuto in una diretta organizzata dai Giovani democratici, Venturi ha spiegato che sarebbero più efficaci dei lockdown mirati in alcuni focolai particolarmente aggressivi: «Conviene intervenire nel piccolo, questa è la lezione che abbiamo imparato questo inverno». E Venturi ha rivendicato la chiusura del Comune di Medicina: «In questo modo abbiamo evitato che Bologna diventasse Bergamo».

Pubblicità

Nelle scorse ore la Regione ha reso noto che è stato istituito il primo Hub regionale e nazionale per la terapia intensiva: sarà strutturato su 6 ospedali in 4 città, con 146 nuovi posti letto per l’attività ordinaria ed eventuali emergenze. «Investiamo nella sanità pubblica», il messaggio del governatore Stefano Bonaccini: l’investimento complessivo è stato di 26 milioni di euro, di cui 5 milioni raccolti con la campagna regionale “Insieme si può”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA