Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 9 maggio: calo esponenziale di ricoverati

Oggi, sabato 9 maggio 2020, Sergio Venturi lascerà l’incarico di commissario straordinario, ma continua l’appuntamento con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna per fare il punto sull’emergenza sanitaria nella regione guidata da Stefano Bonaccini. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +111 casi positivi e +31 morti, che hanno portato il totale a 26.598 contagiati e 3.797 decessi. Dati in lieve rialzo rispetto ai numeri di giovedì (+108 infettati e +29 vittime). Buone notizie dagli ospedali: -10 ricoverati in terapia intensiva e -46 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.334 a Piacenza (34 in più rispetto a ieri), 3.266 a Parma (6 in più), 4.819 a Reggio Emilia (7 in più), 3.779 a Modena (7 in più), 4.332 a Bologna (35 in più), 388 le positività registrate a Imola ( nessuna variazione ), 970 a Ferrara (10 in più). In Romagna sono complessivamente 4.710 (12 in più), di cui 993 a Ravenna (nessuna variazione), 920 a Forlì (4 in più), 741 a Cesena (6 in più), 2.056 a Rimini (2 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI STEFANO BONACCINI

«Speravo di arrivare ad una giornata senza morti, ma purtroppo i dati scendono lentamente: ci trascineremo ancora per un po’ questi numeri che riguardano le vittime»: così Sergio Venturi nell’ultima conferenza stampa da commissario straordinario per l’Emilia Romagna. Ricordiamo che l’ex assessore ha deciso di lasciare il ruolo considerando il vistoso calo dei dati relativi a morti e contagiati, ma è vietato abbassare l’attenzione: resta ancora molto da fare per sconfiggere il coronavirus.

Intervistato da Repubblica, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione in vista del 18 maggio e della possibile riapertura di altre attività: «Se ci saranno le condizioni, vorremmo provare a riaprire bar, ristoranti e attività come parrucchieri ed estetisti, sulla base di protocolli di sicurezza. Col governo c’è confronto e collaborazione efficaci. Per dare risposte concrete a cittadini e imprese serve unità, non polemiche o divisioni». Bonaccini ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà presentato un piano per i centri estivi e per il settore del turismo.



