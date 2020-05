Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 1 maggio

Pubblicità

I guariti superano i malati effettivi, in discesa i casi attivi ma non solo: tante le buone notizie arrivate dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri e c’è attesa per i dati dell’1 maggio 2020. In attesa della conferenza stampa del commissario Sergio Venturi, torniamo sui dati di ieri: +259 casi positivi e +39 decessi che hanno portato il totale a 25.436 contagiati e 3.551 morti. Boom di nuove guarigioni: +2.519 in 24 ore, per un totale di 12.322. Importante discesa, come dicevamo, per i casi attivi: -2.299 malati effettivi per un totale di 9.563. Altre buone novelle dagli ospedali: -20 ricoverati in terapia intensiva e -381 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.062 a Piacenza (69 in più rispetto a ieri), 3.157 a Parma (13 in più), 4.660 a Reggio Emilia (47 in più), 3.657 a Modena (27 in più), 4.040 a Bologna (63 in più), 376 le positività registrate a Imola (1 in più), 921 a Ferrara (3 in più). In Romagna sono complessivamente 4.563 (36 in più), di cui 982 a Ravenna (1 in più), 891 a Forlì (11 in più), 685 a Cesena (9 in più), 2.005 a Rimini (15 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: ECCO LA NUOVA ORDINANZA

Ieri il presidente Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 4 maggio 2020: la Regione ha stabilito l’obbligo per la mascherine, ha dato il via libera all’attività sportiva e motoria (ripresa degli allenamenti per i club di Serie A), via libera agli spostamenti per la manutenzione delle seconde case, ok allevamento/addestramento di animali e stop alla zona arancione. Confermato, invece, il divieto di accesso a spiagge e arenili. L’ordinanza, ha spiegato la Regione, ridefinisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale.

Intervistato da Avvenire, il presidente Bonaccini ha tenuto a precisare sulla riapertura: «Serve mantenere la massima cautela e attenzione affinché i contagi non ripartano. Allo stesso tempo, se il contagio continuerà a scendere, mi auguro possano essere anticipate le aperture già programmate per inizio giugno, come bar e ristoranti o parrucchieri ed estetiste: è la richiesta che abbiamo avanzato al governo».



