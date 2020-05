Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 16 maggio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna: alle ore 17.30 è in programma la conferenza stampa dell’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati al 16 maggio 2020. Come vi abbiamo documentato, ieri è stato registrato un importante calo per quanto riguarda morti e contagiati rispetto a giovedì: +56 casi positivi e +13 decessi, che hanno portato il totale a 27.110 infettati e 3.943 vittime. Esponenziale il calo dei ricoverati in ospedale: -8 ricoverati in terapia intensiva e -98 ricoverati negli altri reparti Covid. -192, infine, le persone in isolamento a casa.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.412 a Piacenza (7 in più rispetto a ieri), 3.353 a Parma (7 in più), 4.879 a Reggio Emilia (9 in più), 3.849 a Modena (10 in più), 4.463 a Bologna (12 in più), 390 le positività registrate a Imola (nessun nuovo caso), 978 a Ferrara (1 in più). In Romagna sono complessivamente 4.786 (10 in più), di cui 1.005 a Ravenna (5 in più), 936 a Forlì (nessun nuovo caso), 758 a Cesena (1 in più), 2.087 a Rimini (4 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA:

Guardia ancora più alta a partire da lunedì: in Emilia Romagna, come nel resto delle Regioni italiane, è prevista la ripartenza delle attività economiche e saranno validi i protocolli già condivisi. Il Governo ha chiesto alle Regioni di uniformare le linee guida per la riapertura sicura delle attività, con il protocollo stilato dal governatore Stefano Bonaccini – insieme ad associazioni di impresa, sindacati ed enti locali – è pienamente conforme ai nuovi indirizzi.

Queste le parole del presidente in una nota diramata sui canali social: «Da lunedì potranno riaprire le attività economiche, gli esercizi commerciali e di servizio alla persona. Sulla base di linee guida condivise da tutte le Regioni , e accolte dal Governo, che riconoscono a pieno regole, distanze e requisiti previsti nei protocolli sulla sicurezza di ogni comparto che qui in Emilia-Romagna avevamo già condiviso con imprese, sindacati e enti locali nei giorni scorsi. Avanti uniti».



