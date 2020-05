Bollettino coronavirus Emilia Romagna, diretta conferenza stampa/ Dati 17 maggio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino circa i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in Emilia Romagna. Nella serata di oggi si terrà la consueta conferenza stampa in cui verranno analizzati gli ultimi numeri aggiornati ad oggi, domenica 17 maggio. In attesa del punto stampa, diamo una breve ripassata ai dati di ieri, dove sono stati evidenziati 72 nuovi contagi in regione, per un totale di 27.182 positivi da quando è scoppiata l’epidemia. Crescono i nuovi guariti, ieri 204 in più (totali 17.370), mentre gli attivi sono diminuiti di 149 unità. Scendono anche i malati, a ieri 5.852, mentre i test hanno toccato quota 258.274 dopo altri nuovi 4.777 tamponi. Per quanto riguarda il dato più triste, quello dei decessi, il numero racconta di 17 nuove vittime, di cui 12 donne e cinque uomini, per un totale di morti dallo scorso 21 febbraio pari a 3.960 in regione. Delle 17 persone decedute, sei erano residenti nella provincia di Bologna, e 4 in quella di Reggio Emilia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, BONACCINI: “CONFINI REGIONALI ANCORA CHIUSO, GIUSTO COSI’”

Ieri il governatore della regione, Stefano Bonaccini, ha parlato con i colleghi di TgCom24.it, e nell’occasione ha detto la sua sulle riaperture che scatteranno da domani, 18 maggio, ma con i confini regionali che resteranno chiusi: “Sono convinto che sia giusto aspettare i primi di giugno per riaprire i confini regionali – le sue parole – è comprensibile che ci sia ancora per molte Regioni anche un po’ di preoccupazione che in tutta Italia ci si sposti”. Il limite dovrebbe comunque durare ancora un paio di settimane, visto che da giugno “se tutto andrà bene – ha proseguto Bonaccini – si potrà tornare a circolare liberamente, perchè poi abbiamo anche bisogno di far ripartire il turismo”. Il numero uno emiliano si dice convinto che nei prossimi giorni “si comincerà a vedere che effetto hanno avuto” le riaperture della fase 2, “è evidente che nell’interesse di tutti si debba guardare a quegli andamenti, perchè se dovesse rimbalzare in alto la curva dei contagi ci sarebbero problemi e non vorrei che le attività dovessero tornare a chiudere”.



