Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 25 aprile

Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa il commissario Sergio Venturi per il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna e per fare il punto sull’emergenza sanitaria nella Regione. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono arrivati altri dati confortanti: registrati 247 casi positivi e 34 morti, che hanno portato il totale a 23.970 contagiati e 3.303 decessi. Importante balzo in avanti dei guariti (+549), con il totale giunto a quota 8.158: 2.545 dichiarati guariti clinicamente, 5.613 guariti a tutti gli effetti.

Cala la pressione sugli ospedali: ieri sono stati registrati 2 pazienti in meno in terapia intensiva e 82 pazienti in meno negli altri reparti Covid. Il commissario Sergio Venturi ha inoltre reso noto che solo nella giornata di ieri sono pervenuti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile 300.000 mascherine chirurgiche, 4.875 mascherine ffp3, 100.000 mascherine monovelo Montrasio, 30.798 confezioni di gel igienizzante.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: CASO MASCHERINE?

Nelle ultime ore in Regione è scoppiato il caso mascherine: come riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, il caso scoppiato nel Lazio ha avuto strascichi anche in Emilia Romagna. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla vicenda legata alla ditta Eco Tech, accusata di inadempimento di contratto sulle pubbliche forniture: la società infatti non ha consegnato 7 milioni e mezzo di mascherine alla Regione Lazio, che aveva già anticipato un terzo della cifra da pagare.

Ma le richieste di mascherine erano arrivate anche da altre Regioni, come Emilia Romagna e Veneto. La Regione guidata da Stefano Bonaccini lo scorso 23 marzo 2020 ha fatto un ordine per quasi 24 milioni di euro tra mascherine e tute protettive. Anche in questo caso è stato pagato un anticipo – 2,6 milioni di euro – e l’esito è il medesimo: non è arrivata nessuna mascherina. L’ordine è stato annullato, fanno sapere le autorità, con la Regione che ha comunicato l’arrivo di altri 4,5 milioni di mascherine gratuite.



