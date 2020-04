Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 28 aprile

Pubblicità

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 212 casi positivi e 45 decessi, che hanno portato il totale a 24.662 contagiati e 3.431 morti. I casi positivi attivi è sceso di 116 unità (12.225), mentre arrivano ancora buone notizie dagli ospedali: solo +2 ricoverati in terapia intensiva e -45 ricoverati negli altri reparti Covid. Infine, il bilancio dei guariti è salito a 9.006 (+283): 2.575 clinicamente guariti e 6.431 guariti a tutti gli effetti.

Questi i dati legati ai contagiati per Provincia: 3.826 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.112 a Parma (39 in più), 4.585 a Reggio Emilia (8 in più), 3.578 a Modena (16 in più), 3.827 a Bologna (34 in più), 364 le positività registrate a Imola (1 in più), 905a Ferrara (4 in più). In Romagna sono complessivamente 4.465 (35 in più), di cui 970 a Ravenna (1 in più), 877 a Forlì (9 in più), 665 a Cesena (9 in più), 1.953 a Rimini (16 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO DI BONACCINI

Il presidente Stefano Bonaccini ha invocato prospettive in vista della ripartenza, in particolare per quanto riguarda il settore del turismo. Intervistato da Radio Capital, il governatore ha spiegato: «Non è possibile tenere un Paese chiuso senza dare prospettive di riapertura: è necessario mettere da parte polemiche e accuse, ed è necessario lavorare insieme. A mio avviso non c’è altra strada». La Regione «sta già lavorando per il turismo» e Bonaccini ha affermato di volersi affidare «all’ingegno e alla creatività dei romagnoli».

Stefano Bonaccini ha ricordato che Rimini nel 1946 era la città più bombardata d’Italia, tra le terre più povere del Paese. Nonostante ciò, «si sono inventati una delle maggiori industrie turistiche al mondo perché hanno genio, creatività e ospitalità senza uguali». La Regione è al lavoro «per i distanziamenti in spiaggia, stiamo immaginando uno steward per ogni bagno, mentre negli alberghi è possibile servire pranzo, cena o colazione in camera per evitare assembramenti».



