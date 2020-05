Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 3 maggio

Pubblicità

Alle ore 17.30 un nuovo appuntamento con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, domenica 3 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +35 morti (18 uomini e 17 donne) e +206 casi positivi, che hanno portato il totale a 3.614 decessi e 25.850 contagiati. Altre buone notizie arrivano dagli ospedali: -1 ricoverati in terapia intensiva e -79 negli altri reparti Covid. Il bilancio dei guariti è salito a 12.913 con i -332 di ieri.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.175 a Piacenza (60 in più rispetto a ieri), 3.199 a Parma (22 in più), 4.733 a Reggio Emilia (20 in più), 3.704 a Modena (26 in più), 4.124 a Bologna (45 in più), 383 le positività registrate a Imola (4 in più), 932 a Ferrara (6 in più). In Romagna sono complessivamente 4.600 (23 in più), di cui 983 a Ravenna (1 in più), 902 a Forlì (7 in più), 693 a Cesena (2 in più), 2.022 a Rimini (13 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, BONACCINI: “MLN DI MASCHERINE IN ARRIVO”

Intervenuto ai microfoni di Teleromagna, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto chiarezza sul dossier mascherine: «Saranno obbligatorie nei luoghi chiusi e all’aperto, tranne laddove uno riesca a mantenere un distanziamento utile. Nei prossimi giorni, i Comuni avranno 4 milioni di mascherine gratuite dalla Regione e le distribuiranno gratuitamente ai cittadini. Tutte le associazioni economiche hanno già ricevuto 2 milioni di mascherine e le hanno distribuite o le stanno ancora distribuendo».

«Stiamo facendo un lavoro tutti insieme, ne metteremo a disposizione altri milioni nelle prossime settimane», ha aggiunto Bonaccini, che ha poi lanciato un monito ai cittadini: «Sia chiaro che la mascherina da sola non è garanzia di contrarre il virus, bisogna rispettare il distanziamento sociale, bisogna rispettare nei luoghi di lavoro il protocollo stabilito a livello nazionale». Il presidente di Regione ha poi annunciato di aver messo a disposizione 5 milioni di euro a fondo perduto per le nostre imprese balneari.



