Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 4 maggio

Oggi scatta la Fase 2 ma non si ferma l’appuntamento con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna. Come vi abbiamo raccontato, anche ieri sono stati registrati dati positivi: +28 morti (19 uomini e 9 donne) e +166 casi positivi, che hanno portato il totale a 3.642 decessi e 26.016 contagiati. Un trend in costante discesa. Buone notizie anche dai guariti, +416 per un bilancio di 13.329. Il numero di malati effettivi ieri è calato di 278 unità. +1 ricoverato in terapia intensiva, mentre sono stati registrati 36 pazienti in meno negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.214 a Piacenza (39 in più rispetto a ieri), 3.204 a Parma (5 in più), 4.765 a Reggio Emilia (32 in più), 3.737 a Modena (33 in più), 4.164 a Bologna (40 in più), 386 le positività registrate a Imola (3 in più), 934 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.612 (12 in più), di cui 986 a Ravenna (3 in più), 904 a Forlì (2 in più), 695 a Cesena (2 in più), 2.027 a Rimini (5 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, AL VIA LA FASE 2

Nelle prime ore di oggi è stato registrato più movimento rispetto al solito, ma nessuna folla. Come evidenziato dal Corriere, non ci sono state code per salire sui mezzi pubblici e pressoché tutti indossano mascherine e dispositivi di protezione. Non mancano i controlli delle forze dell’ordine, con carabinieri e polizia posizionati nei punti cruciali delle varie località. Registrato un aumento del traffico sulla A1 – collega Lombardia e Emilia Romagna – con molti viaggiatori diretti verso il Sud.

Da oggi mezzo milione di cittadini dell’Emilia Romagna torna al lavoro, questo il monito del governatore Stefano Bonaccini: «E’ l’ora della responsabilità. Da oggi molti emiliano-romagnoli potranno tornare al lavoro, e se rispettiamo tutti le regole potremmo anticipare i tempi per le altre attività, ancora oggi ferme. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le distanze di sicurezza e insieme ne usciremo. Un passo alla volta. Possiamo farcela, siamo l’Emilia-Romagna», le sue parole su Facebook.



