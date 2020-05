Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 5 maggio

Pubblicità

Appuntamento attorno alle ore 17.45 con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi: c’è grande attesa per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, necessario per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria nella Regione. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 159 casi positivi e 24 morti, che hanno portato il bilancio totale a 26.175 contagiati e 3.666 decessi. Buone notizie dagli ospedali: solo 2 ricoverati in più in terapia intensiva, mentre negli altri reparti Covid si registra un -29. Il bilancio dei guariti sale a 13.525 (+196).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.251 a Piacenza (37 in più rispetto a ieri), 3.227 a Parma (23 in più), 4.778 a Reggio Emilia (13 in più), 3.747 a Modena (10 in più), 4.204 a Bologna (40 in più), 386 le positività registrate a Imola (come ieri), 938 a Ferrara (4 in più). In Romagna sono complessivamente 4.644 (32 in più), di cui 986 a Ravenna (nessuna variazione rispetto a ieri), 910 a Forlì (6 in più), 712 a Cesena (17 in più), 2.036 a Rimini (9 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, VENTURI CHIEDE PIU’ TAMPONI

I dati dell’Emilia Romagna sono positivi, ma il commissario Venturi chiede più tamponi. Nel corso della conferenza stampa di ieri ha tenuto a evidenziare: «Non ci sono code nei laboratori, ciò significa che in alcune giornate si fanno meno tamponi e questo non è un bene. A metà maggio arriveremo a quota 10 mila test al giorno, già nei prossimi giorni ci sarà un incremento che i laboratori faticheranno a smaltire. E’ bene che le aziende programmino i tamponi, se possibile anche nei fine settimane».

Ieri è partita la Fase 2 ed in Emilia Romagna non sono state rilevate situazioni particolarmente preoccupanti, il governatore Stefano Bonaccini ha mandato un messaggio a tutti i suoi cittadini: «L’Emilia-Romagna è ripartita, ma guai ad abbassare la guardia. Solo rispettando tutti insieme le regole sarà possibile uscirne, aprendo le attività ancora chiuse in anticipo se la curva dei contagi dovesse continuare a scendere. Avanti insieme».



