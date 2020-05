Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 8 maggio

Pubblicità

Ultimo appuntamento con la conferenza stampa di Sergio Venturi per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 8 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, il commissario lascerà l’incarico da domani, considerato il forte rallentamento dell’epidemia. Ieri sono stati registrati +108 casi positivi e +29 morti, che hanno portato il bilancio totale a 26.478 contagiati e 3.766 decessi. Buone notizie dagli ospedali: -3 ricoverati in terapia intensiva e -90 ricoverati negli altri reparti Covid. Crescita esponenziale dei guariti, ora 14.710 con il +459 registrato ieri: 2.923 clinicamente guariti e 11.787 guariti a tutti gli effetti.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.300 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.260 a Parma (16 in più), 4.812 a Reggio Emilia (13 in più), 3.772 a Modena (6 in più), 4.297 a Bologna (38 in più), 388 le positività registrate a Imola ( 1 in più ), 960 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.698 (20 in più), di cui 993 a Ravenna (3 in più), 916 a Forlì (3 in più), 735 a Cesena (4 in più), 2.054 a Rimini (10 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, BONACCINI: “VOGLIAMO RIPARTIRE”

Ripartenza in sicurezza per fermare definitivamente il contagio ma anche per riavviare l’economia. Intervistato da La Gazzetta di Parma, il presidente Stefano Bonaccini ha spiegato: «L’Emilia-Romagna vuole ripartire e per farlo la leva degli investimenti pubblici sarà fondamentale, visto che per un certo periodo i mercati internazionali saranno meno fluidi, i consumi saranno bassi e la gente tenderà a spostarsi più difficilmente per turismo. I nostri conti sono in ordine, l’attività di programmazione di questi anni e l’utilizzo pieno di tutti i fondi disponibili, ci permettono investimenti pari al 10% del Pil regionale».

Il governatore ha poi aggiunto: «A quelle risorse, inoltre, si aggiungeranno i fondi della nuova programmazione europea 2021-2028, per la quale abbiamo chiesto al Governo di negoziare un anticipo con la Ue, visto che noi siamo veloci a impiegarli. Si tratta di interventi in gran parte già progettati e finanziati. Parliamo di infrastrutture, nuovi ospedali, edilizia scolastica, bonifiche, interventi contro il dissesto idrogeologico. Solo per il 2020 ci sono cantieri pronti per partire dal valore di 6 miliardi».



