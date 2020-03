Bollettino Coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video, dati conferenza stampa 28 marzo

Leggero calo delle vittime da Coronavirus nella Regione Emilia Romagna. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino reso noto nel corso della conferenza stampa che, come da tradizione, si è tenuta ieri e durante la quale sono stati riportati i dati accertati alle ore 12 di venerdì 27 marzo relativi all’andamento della pandemia. I dati fanno riferimento ai numeri relativi ai guariti, ai decessi ed ai nuovi contagi. I casi di positività al Coronavirus registrati nella Regione sono in tutto 11.588, ovvero 772 in più rispetto alla giornata precedente (quando erano stati 762). Di queste, 5.057 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi e che quindi non necessitano delle cure in ospedale o prive di sintomi. Si tratta di 377 unità in più rispetto alla giornata di giovedì. Piccolo aumento di 8 unità anche in riferimento alle persone ricoverate in terapia intensiva e che ammontano a 308. Tasto dolente, quello relativo alle vittime. In tutto i decessi da Coronavirus in Emilia Romagna sono 1267, ovvero +93 nell’ultima giornata, di cui 59 uomini e 34 donne, confermando quindi il consueto trend ormai noto. Il dottor Sergio Venturi, commissario nominato dal Governatore Stefano Bonaccini, ieri ha letto però anche i dati dei guariti pari a 960 (168 in più rispetto a giovedì).

Clicca qui per seguire la conferenza stampa di Venturi su Facebook.

BOLLETTINO EMILIA ROMAGNA: AGGIORNAMENTO DATI

Nell’ultimo bollettino sull’emergenza Coronavirus che si sta vivendo in Emilia Romagna, il commissario regionale Sergio Venturi ha evidenziato come gran parte dei decessi siano in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. Ad ogni modo i nuovi dati evidenziano 25 vittime in provincia di Piacenza, 13 in provincia di Parma, 16 in quella di Reggio Emilia. E poi altri 15 in provincia di Modena; 13 in quella di Bologna; 2 in quella di Ferrara, solo uno in quella di Ravenna, 2 in quella di Forlì-Cesena ed infine 5 nella provincia di Rimini. Tra i casi di positività al Covid19, la provincia in cui si è fatta la diagnosi con i numeri maggiori è quella di Piacenza con un totale di 2276 (+63 nelle ultime 24 ore), ma crescono anche quelli registrati a Reggio Emilia (1861, +163) e Bologna (1185, + 151). Importante il dato sui dispositivi di protezione individuale: secondo quanto riferisce il portale della Regione Emilia Romagna, nella serata di giovedì sono giunte dal Dipartimento nazionale protezione civile al magazzino della sanità di Reggio Emilia 237mila mascherine Montrasio, 114.320 mascherine ffp2 e 11640 tute.

L’ULTIMO BOLLETTINO





