Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video Venturi, dati 26 marzo

Bollettino coronavirus Emilia Romagna: il bilancio attuale è di 10.054 casi e 1077 morti, attesi nuovi aggiornamenti dalla diretta Facebook del commissario ad acta Sergio Venturi. La Regione guidata da Stefano Bonaccini ieri ha registrato 800 casi e 92 decessi, di cui 60 uomini e 32 donne: «E’ una malattia disumana, a volte ci si riesce a salutare solo al telefono: è troppo da sopportare per un marito, per una moglie o per un figlio. Un grande abbraccio alle persone vicino a questi 92 defunti», le parole di un provato Venturi. Andando ad analizzare i dati, c’è da registrare una crescita di infettati, spiegabile dal numero crescente di test effettuati: «Il trend non è negativo, comincia a essere in riduzione. Ci auguriamo che nei prossimi giorni si acceleri». Buone notizie dal fronte dei guariti, 163 nel giro di 24 ore per un totale di 721 pazienti («608 clinicamente guarite e 113 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché negative in due test consecutivi»).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: NUOVA STRETTA SUI TRASPORTI

I decessi registrati ieri riguardano 23 cittadini della provincia di Piacenza, 16 di quella di Parma, 9 di quella di Reggio Emilia, 14 di quella di Modena, 17 di quella di Bologna, 3 di quella di Ferrara, 3 di quella di Ravenna, 3 di quella di Forlì-Cesena, 2 di quella di Rimini e 2 residenti fuori regione. E l’amministrazione Stefano Bonaccini è al lavoro per contrastare in maniera ancora più efficace l’emergenza coronavirus: il presidente di Regione ha firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori riduzioni del servizio ferroviario regionale e dei bus. Ma non solo: verranno adoperati taxi e noleggio con conducente anche per la consegna di beni di prima necessità. Intervenuto ai microfoni di Omnibus, il governatore ha spiegato: «Negli ultimi giorni abbiamo registrato dati che non oso definire migliori, ma sembra ci sia un rallentamento dei contagi». «Bisogna avere cautela», ha spiegato l’esponente dem: «E’ troppo poco per tirare un sospiro di sollievo».



