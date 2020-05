Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Video conferenza stampa, dati 29 maggio

Pubblicità

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con la conferenza stampa dell’assessore Raffaele Donini per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 29 maggio 2020. Il titolare delle politiche per la Salute farà il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in Regione, con un occhio di riguardo per gli asintomatici: come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +74 positivi (totale 27.701 contagiati), dei quali un 77% privo di sintomi. +11 i decessi, totale di 4.094 morti dall’inizio dell’epidemia. Buone notizie dagli ospedali: +311 guariti, -1 ricoverato in terapia intensiva e -10 ricoverati negli altri reparti Covid. Calano anche le persone in isolamento domiciliare, -237 solo ieri.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.475 a Piacenza (6 in più rispetto a ieri), 3.504 a Parma (+21), 4.935 a Reggio Emilia (+1), 3.908 a Modena (+8), 4.604 a Bologna (+29); 394 le positività registrate a Imola (un caso in più), 987 a Ferrara (+1 ). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.894 (+7 in più), di cui 1.024 a Ravenna (+1), 943 a Forlì (+1), 777 a Cesena (dato invariato), 2.150 a Rimini (+5).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: “TROVATA STRATEGIA VINCENTE”

Il coronavirus non è ancora sconfitto, ma la strada è quella giusta: soddisfazione in Emilia Romagna per la gestione dell’emergenza sanitaria. Intervenuto in diretta social, l’assessore Raffaele Donini ha tenuto a precisare: «Siamo riusciti a individuare ed isolare una situazione circoscritta con tamponi e test sierologici realizzati in modo massiccio su tutto il territorio della Regione. Stanno emergendo nuovi casi asintomatici, che difficilmente avremmo potuto individuare con la strategia tradizionale».

L’assessore alle politiche per la Salute ha affermato che la campagna di screening procederà a gonfie vele: «Abbiamo il preciso obiettivo di non aspettare il virus, ma di andarlo a cercare: così andremo ad intercettare nuovi contagi il prima possibile, in particolare tra le persone asintomatiche, come registrato del resto a Bologna ed a Parma». Donini ha poi aggiunto: «Se da un lato nei nostri laboratori e ospedali si studia e si lavora per arrivare a cure sempre più efficaci, con grande determinazione continuiamo a dare la caccia al virus sul territorio e nelle case dei cittadini».



