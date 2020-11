Bollettino coronavirus Italia 1 novembre/ Min Salute: curva terrificante, domani Dpcm

Nelle prossime 48 ore il Governo varerà un nuovo Dpcm con ulteriori chiusure e strette sulla mobilità nazionale dopo che ancora il bollettino del Ministero della Salute indicava una curva epidemiologica del coronavirus ulteriormente rialzata. E così dopo che il monitoraggio Iss di venerdì sull’indice Rt Italia (pari a 1,7) aveva preventivato un intervento maggiormente rigido del Governo, ieri si è svolta l’ultima accelerata che porterà entro domani la formulazione di un Dpcm dove verranno introdotte delle zone rosse locali/provinciali mentre sul lockdown nazionale la decisione verrà presa entro il prossimo 9 novembre (attendendo gli effetti delle ultime chiusure imposte il 26 ottobre scorso). 31.758 nuovi contagi, di cui purtroppo 297 morti (numero più alto in questa seconda ondata di Covid) che fanno salire il conteggio totale a 38.618 da inizio pandemia: da segnalare nell’ultimo bollettino di sabato anche i 5.859 guariti-dimessi (su 289.426) e i 25.600 nuovi casi “stretti” nel saldo tra gli attualmente positivi di sabato e venerdì. Ad oggi in Italia – nell’attesa del nuovo aggiornamento del Ministero della Salute redatto dopo le ore 17 – sono infetti da Sars-CoV-2 351.385 persone (su un totale di casi da inizio pandemia pari a 679.430): di questi, 331.577 sono isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, 1843 (+97) i posti occupati in terapia intensiva, 17.966 invece i ricoverati con sintomi in reparti Covid-19 (+972).

CORONAVIRUS ITALIA, L’ALLARME DEL MINISTRO SPERANZA

Tra le aree maggiormente colpite dalla seconda ondata di coronavirus – e dunque maggiormente sotto stretta osservanza da parte del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico – troviamo ancora la Lombardia (8.919 nuovi casi solo ieri), Campania con 3669 infetti in 24 ore, Piemonte 2887, Veneto 2697, Emilia Romagna 2046, Lazio 2289, Toscana 2540, Liguria 1068. Nel nuovo Dpcm oggi discusso con le Regioni, i Comuni e le Province si prevedono blocchi negli spostamenti regionali, ulteriori chiusure di attività e negozi (come i centri commerciali), DAD anche nelle scuola di terza media e possibili lockdown cittadini o provinciali a cominciare dai grandi centri sotto stress sanitario come Milano, Napoli, Roma e Genova. «La curva epidemiologica è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà», spiega oggi al Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando l’intenzione del Governo entro 48 ore di lanciare una stretta ulteriore. «La situazione dell’Italia è ancora difficilissima. C’è troppa gente in giro e negli ospedali c’è troppo affollamento», continua a ripetere il titolare della Sanità rilevando come il vero problema al momento non è imputabile al numero di terapie intensive, bensì all’ospedalizzazione dei reparti Covid. Mentre sulle scuole annuncia la possibilità di mantenere laddove possibile la presenza (per elementari e 1-2^ media) è sulle realtà locali come la Lombardia e Milano che si prevedono le maggiori restrizioni: «Sulla base dei dati del Comitato tecnico scientifico ci sediamo con il presidente Attilio Fontana e con il sindaco Giuseppe Sala e valutiamo le decisioni da prendere».



