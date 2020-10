Bollettino coronavirus Italia 1 ottobre/ Dati Min. Salute “Situazione non allarmante”

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia diffuso dal Ministero della Salute con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 1 ottobre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 1.851 casi positivi, 203 in più rispetto a martedì, su 105.564 tamponi processati (15.379 in più). Le regioni più colpite sono Campania (287), Lombardia (201), Piemonte (170) e Sicilia (170), mentre nessuna regione ha registrato contagi zero. In ribasso il numero di nuovi decessi, +19 rispetto ai +24 di martedì, per un totale di 35.894 vittime di Covid-19. Pressochè stabile il conto di persone dimesse, +1.198 per un totale di 227.704, mentre raddoppia il dato dei soggetti attualmente positivi, +633 (martedì +307). In aumento il numero di ricoverati in terapia intensiva (+9, totale 280), mentre diminuiscono i ricoverati negli altri reparti Covid (-1, totale 3.047).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Oggi il premier Conte ha annunciato che il governo proporrà in Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020 e il ministro Roberto Speranza ha sottolineato: «Penso che vedremo la luce nei primi mesi del 2021, perché avremo a disposizione nuovi strumenti per combattere la sfida al coronavirus. Nel corso del 2021 usciremo dalla fase più drammatica. Ci troviamo di fronte mesi di resistenza, dobbiamo resistere con tutti gli strumenti che abbiamo, che sono in primis i comportamenti corretti delle persone». Se il professor Giuseppe Ippolito lancia l’allarme per l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, il virologo Guido Silvestri chiede di mantenere la calma: «Oggi e’ finita la prima decade autunnale con situazione COVID-19 in Italia ancora tutto sommato sotto controllo, mentre arriva qualche segnale di rallentamento dalla Francia ed altri paesi europei (mentre in altre nazioni i casi continuano a crescere). Quindi situazione per il momento non allarmante, ma visto l’arrivo progressivo della cattiva stagione sara’ importante continuare con l’opera di mitigazione (3T e sicurezza RSA, soprattutto), mentre la popolazione puo’ aiutare con l’uso delle mascherine ove necessarie, distanziamento sociale, ed igiene personale», il suo commento in un post su Facebook.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 30 SETTEMBRE





