Bollettino coronavirus Italia 10 agosto/ Dati Ministero Salute: positivi in crescita

Vietato abbassare la guardia: questo il messaggio degli esperti in vista del possibile rialzo dei contagi, appuntamento attorno alle ore 17.00 per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, lunedì 10 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri in Italia sono stati registrati +463 casi positivi: quattro le regioni senza nuovi contagiati, parliamo di Basilicata, Calabria, Molise e Valle d’Aosta. La regione più colpita è stata la Lombardia (71), seguita da Emilia Romagna (69) e Toscana (61). +2 nuovi decessi, bilancio totale di 35.205 decessi dall’inizio della pandemia: è il dato più basso da febbraio a questa parte. Il conto dei guariti è salito di 151 unità, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 45. 763 i ricoverati negli altri reparti Covid, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.455.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Riflettori accesi sul rischio seconda ondata: come già accennato, gli esperti sono divisi sul tema ma l’invito generale è quello di non abbassare la soglia dell’attenzione. Intervenuto oggi, 10 agosto 2020, ai microfoni di Agorà, il virologo Fabrizio Pregliasco ha affermato che la seconda ondata di coronavirus è una possibilità: «Lavoriamo per evitarla, ma dovremo convivere con il virus». Il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano si è detto comunque fiducioso: «Siamo in grado di individuare casi di asintomatici e focolai, ma se non aiutiamo il servizio sanitario nazionale è possibile un rialzo in inverno anche con lo stress test legato alla riapertura delle scuole». Per l’epidemiologa Stefania Salmaso, invece, è certo che i casi positivi cresceranno ancora: «Non facciamoci illusioni. Il virus circola bellamente e se trova un’occasione per contagiare, non la perde certo. La situazione oggi è meno grave dal punto di vista clinico, ma nulla esclude che possa tornare a peggiorare», le sue parole ai microfoni di Repubblica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 9 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA