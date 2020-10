Bollettino coronavirus Italia 10 ottobre/ Dati min. Salute: “Alzare livello guardia”

Continua la crescita esponenziale di casi positivi nel Paese. Nel bollettino coronavirus Italia di ieri sono stati registrati 5.372 contagiati, dato ben superiore ai 4.458 di giovedì. Il bilancio totale è di 343.700 infettati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le regioni più colpite sono state Lombardia (983), Campania (769), Veneto (595) e Toscana (483).Purtroppo è stato annotato anche un aumento di decessi: +28 morti per un totale di 36.111 vittime di Covid-19. Buon balzo in avanti per quanto riguarda le persone dimesse/guarite, +1.186 per un totale di 237.549. I soggetti attualmente positivi sono 4.158 in più di giovedì, totale di 70.110, mentre c’è purtroppo da registrare un nuovo aumento di ricoverati negli ospedali: secondo il bollettino coronavirus Italia di venerdì, +29 pazienti in terapia intensiva (387) e +161 pazienti negli altri reparti Covid (4.086).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, sabato 10 ottobre 2020, bisogna registrare le nuove dichiarazioni del ministro Roberto Speranza. Il titolare della Salute ha spiegato che «la circolazione del Covid-19 è molto significativa e dobbiamo alzare il livello di guardia». L’esponente dem ha aggiunto che sono state fatte alcune scelte e quella «della mascherina obbligatoria all’aperto è una prima scelta che va in questa direzione: abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le regioni e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica». In attesa di nuovi aggiornamenti dal Cts, la sottosegretaria Sandra Zampa ha parlato di stretta necessaria, a partire dai mezzi pubblici: «Vedo due strade praticabili. Si può introdurre l’obbligo di usare guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più volte al giorno, perché non basta una volta sola. In alternativa, si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Anche in questo caso andrebbe comunque aumentato il ritmo delle sanificazioni».



