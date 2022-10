Bollettino Coronavirus Italia 10 ottobre/ Rischio epidemia di Covid e influenza

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Oggi pomeriggio si attende come si consueto il bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi, lunedì 10 ottobre, che riepiloga i dati della diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Numeri che saranno tenuti sotto la lente di ingrandimento con l’arrivo dei primi freddi e della stagione invernale, che porterà con sé anche l’influenza e la possibile combinazione tra il virus stagionale e il Covid. Nel bollettino Coronavirus di ieri, domenica 9 ottobre, il tasso di positività era pari al 20,3%, con 170.238 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici che hanno permesso di individuare 34.444 nuovi casi di positività.

Il bollettino di ieri del Ministero segnalava 507.891 soggetti positivi al Coronavirus di cui 501.981 si trovavano in isolamento domiciliare e non presentavano praticamente i sintomi più gravi dell’infezione. Aumentano di 210 persone i ricoveri nei reparti ordinari, con 5.699 pazienti con sintomatologie, mentre le terapie intensive registravano 211 presenze, con un aumento di 25 cittadini rispetto alla giornata di sabato. Non si fermano neanche i decessi, sebbene abbiano fatto registrare un leggerlo calo rispetto al bollettino dl weekend: 41 morti, che hanno innalzato il totale da inizio pandemia a 177.519.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: IN INVERNO RISCHIO DI “EPIDEMIA GEMELLARE”

Le restrizioni applicate nei due anni precedenti, in particolare l’obbligo di indossare la mascherina, ha fatto sì che l’influenza stagionale fosse quasi annullata negli ultimi due inverni. Un’eventualità che però potrebbe non ripresentarsi anche quest’anno, a meno di un improvviso cambio di direzione del Governo e che potrebbe peggiorare i numeri dei futuri bollettini coronavirus. Per questo, gli esperti temono l’avvento di una “epidemia gemellare” di Covid e di influenza. “Spesso una doppia infezione comporta un decorso più grave della malattia e anche un incremento della mortalità” come ha illustrato a SkyTg24 Christian Wiedermann, dell’Istituto di Medicina Generale e Public Health di Bolzano.

Secondo Wiedermann, “In Inghilterra sono state rilevate doppie infezioni virali in circa l’8% dei pazienti che hanno contratto il Covid. In casi di questo tipo il rischio di dover ventilare meccanicamente i pazienti raddoppia” e questa eventualità potrebbe presentarsi anche nel nostro Paese. Dopo due anni con le mascherine, “le nostre difese immunitarie hanno avuto meno contatti virali” spiega Christian Wiedermann a SkyTg24, e per questo motivo “una parte aggiuntiva della nostra protezione immunitaria è andata persa. Pertanto consiglio vivamente la vaccinazione antinfluenzale in questo autunno”.











