Bollettino coronavirus Italia 10 settembre/ Dati Min. Salute: “No a nuovo lockdown”

Lieve aumento di casi positivi con crescita di tamponi processati, questo quanto evidenziato dal bollettino coronavirus Italia di ieri: appuntamento attorno alle ore 17.00 per i dati del Ministero della Salute aggiornati ad oggi, giovedì 10 settembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati registrati 1.434 nuovi casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 281.583 contagiati dall’inizio dell’epidemia. In deciso aumento i tamponi processati: 95.990 contro i 92.403 di martedì. Lombardia, Campania e Lazio le tre regioni con più nuovi casi, mentre solo la Valle d’Aosta ha registrato zero contagi. Purtroppo da annotare anche un lieve aumento di decessi, +14 per un totale di 35.577 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 471 le persone dimesse/guarite, totale di 211.272, mentre c’è da annotare un rialzo di soggetti attualmente positivi: +945 rispetto al +796 di martedì, totale di 34.734 casi attivi. Infine, l’aumento di ricoverati negli ospedali italiani: +7 pazienti in terapia intensiva (150) e +18 pazienti negli altri reparti Covid (1.778)

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, prosegue il dibattito tra gli esperti sull’ipotesi di “tagliare” i tempi della quarantena, esattamente come accaduto in Francia. Il ministro Speranza ha spiegato che il Cts farà le sue valutazioni sul possibile abbassamento da 14 a 10 giorni per il periodo di quarantena per chi è stato a contatto con un positivo. Un’ipotesi mirata a ridurre i costi dell’isolamento e che rappresenterebbe una via di mezzo tra il protocollo attuale e la riduzione francese, che prevede una quarantena di 7 giorni. Repubblica spiega che gli esperti della Protezione Civile si riuniranno il prossimo martedì, anche se per ora non c’è il tema quarantena all’ordine del giorno.

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è tornato nuovamente ad escludere un nuovo lockdown totale: «Anche il Presidente del Consiglio lo ha escluso. Sicuramente dalla responsabilità degli italiani dipendono le misure che dovremo adottare in autunno: l’Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per numero di contagi e questo lo dobbiamo alla bravura del popolo italiano ed alla sua responsabilità». L’esponente M5s ha poi inviato un nuovo messaggio ai cittadini: «Facciamo qualche sacrifico in più dal punto di vista del distanziamento sociale, della mascherina e sarà ripagato perché non dovremo adottare misure drastiche».

BOLLETTINO CORONAVIRUA ITALIA: DATI 9 SETTEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA